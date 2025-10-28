El récord por el que va el Bayern, de Luis Díaz, en el fútbol europeo este miércoles

Con un arranque de temporada brillante, el Bayern Munich, en el cual es protagonista el colombiano Luis Díaz, buscará este miércoles agrandar su invicto.

El nuevo reto serán los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, en los que Borussia Dortmund por panales (2-4), tras empate 1-1 este martes contra el Eintracht Fráncfort, avanzó de ronda. El Bayern, por su parte, visitará a Colonia a partir de las 2:45 p.m.

Separados por cuatro puntos en la Bundesliga (18 para el Dortmund en el cuarto puesto, 14 para el Eintracht en el sexto), ambos equipos abrieron el baile de esta ronda de Copa, mientras que el vigente campeón Stuttgart visitará este miércoles al Maguncia (12:00 m).

El Bayern, autor de un inicio de temporada perfecto con 13 victorias en otros tantos partidos entre todas las competiciones, desafía al Colonia.

En caso de victoria, los hombres de Vincent Kompany pueden convertirse en el primer equipo de uno de los cinco grandes campeonatos europeos en iniciar una temporada con 14 victorias, superando al AC Milan de Fabio Capello en 1992/93 (13).

Los muniqueses no alcanzan las semifinales de la Copa alemana desde su vigésimo y último título (récord) en 2020; eliminados en dieciseisavos en 2020/21, 2021/22, y 2023/24, en octavos en 2024/25, y en cuartos en 2022/23.

Este martes, en rueda de prensa, Kompany, hizo una advertencia a sus deportistas: “Nadie tiene un puesto asegurado en el equipo. No me gusta ese tipo de comunicación dentro de la plantilla, y creo que los jugadores lo entienden muy bien”.

Luis Díaz suma 7 goles y cuatro asistencias, en 13 partidos, desde que llegó al equipo germano.

