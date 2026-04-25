Video | Remontada del campeón: el Bayern Múnich pasó del 0-3 al 4-3; Díaz fue titular

Este sábado 25 de abril desde temprano (8:30 a.m.), Bayern Múnich y Luis Díaz vieron acción en la Liga de Alemania cuando visitaron al Mainz 05 en el Mewa Arena en Maguncia. El Gigante de Baviera venía de ser campeón la fecha anterior, consolidándose como el dueño del título con 4 partidos aún por jugarse. Por otro lado, está el Mainz, equipo que pudo asegurarse la estadía en la primera división del fútbol alemán este mismo sábado, pero se le esfumó de las manos la victoria; es décimo con 34 puntos, 12 unidades arriba de los puestos de descenso. Vincent Kompany, para sorpresa de muchos, puso a jugar a Luis Díaz como titular, ya que se esperaba que el equipo inicial fuera totalmente alterno; sin embargo, a excepción de Díaz, Laimer y Pavlovich, el resto de los titulares sí rotaron. Así formó la máquina del sur de Alemania: Urbig (arquero)-Laimer, Min-Jae, Ito, Davies (defensa)- Pavlovich, Ndiaye, Goretzka (mediocampo) -Guerreiro, Díaz y Jackson (delanteros). Al minuto 15, Dominik Kohr remató espectacularmente un centro de Kaishu Sano tras un tiro de esquina; Urbig no pudo hacer absolutamente nada y se desató la locura en el Mewa Arena.

14 minutos después, Paul Nebel cazó un rebote del Urbig, que hasta ese momento era la figura del compromiso. Minuto 29 y ya el Mainz ganaba 2-0, sí, ante un Bayern alterno, pero no dejaba de ser el Bayern.

En el tiempo añadido del primer tiempo, Sheraldo Becker parecía haber dado la estocada final al campeón en este partido. Al 47’, capturó un rebote del travesaño tras un remate de Amiri. 3-0 al medio tiempo, todo era fiesta entre los fanáticos locales; por el lado bávaro, había que replantear.

Kompany activó la máquina

Para el segundo tiempo del partido, el técnico belga, Vincent Kompany, hizo dos cambios: ingresó el goleador Harry Kane por Aleksandar Pavlovich y Michael Olise por Luis Díaz. “Lucho” jugó 45 minutos, dio 17 pases exitosos de 23 (74 %), condujo 8 veces la pelota y no tuvo remates al arco. Los cambios hicieron efecto inmediato. Al minuto 53, Nicolas Jackson remató un centro de Konrad Laimer, dejando así más de media hora a favor del Bayern para la búsqueda de la épica. Al 57’, al ver que el rival estaba dando ventajas, Kompany hace otros dos cambios: Jamal Musiala por Guerreiro y Stanisic por Davies.

Al minuto 73 se les pintó un lagrimón a los hinchas del Bayern recordando a Arjen Robben con el gol de Michael Olise. El extremo francés rompió con talento el muro rojo del Mainz que con la “tocata” que recibía se sentía cómodo hasta que Olisé de zurda puso la pelota en el ángulo.

Faltando 10 minutos para el final, apareció Jamal Musiala. Tras una jugada colectiva, un rebote quedó a merced del volante creativo alemán que borró las sonrisas de los aficionados del Mainz a los 80’. Por si fuera poca proeza empatar un 0-3, al minuto 83, apareció el hombre que no se podía perder la fiesta, el goleador. Harry Kane marcó el gol de la victoria para el Bayern tras un rebote del guardameta Daniel Batz.