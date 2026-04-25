Video | Remontada del campeón: el Bayern Múnich pasó del 0-3 al 4-3; Díaz fue titular

Este sábado 25 de abril desde temprano (8:30 a.m.), Bayern Múnich y Luis Díaz vieron acción en la Liga de Alemania cuando visitaron al Mainz 05 en el Mewa Arena en Maguncia. El Gigante de Baviera venía de ser campeón la fecha anterior, consolidándose como el dueño del título con 4 partidos aún por jugarse.
Por otro lado, está el Mainz, equipo que pudo asegurarse la estadía en la primera división del fútbol alemán este mismo sábado, pero se le esfumó de las manos la victoria; es décimo con 34 puntos, 12 unidades arriba de los puestos de descenso.
Vincent Kompany, para sorpresa de muchos, puso a jugar a Luis Díaz como titular, ya que se esperaba que el equipo inicial fuera totalmente alterno; sin embargo, a excepción de Díaz, Laimer y Pavlovich, el resto de los titulares sí rotaron. Así formó la máquina del sur de Alemania: Urbig (arquero)-Laimer, Min-Jae, Ito, Davies (defensa)- Pavlovich, Ndiaye, Goretzka (mediocampo) -Guerreiro, Díaz y Jackson (delanteros).
Al minuto 15, Dominik Kohr remató espectacularmente un centro de Kaishu Sano tras un tiro de esquina; Urbig no pudo hacer absolutamente nada y se desató la locura en el Mewa Arena.