Alerta en Nacional y esperanza en el DIM de cara a la última fecha: ¿qué dicen sus técnicos?

La penúltima fecha de la fase de todos contra todos en la Liga BetPlay-I dejó un panorama dividido. Mientras Atlético Nacional sufrió una derrota inesperada 1-0 ante Pereira, que genera dudas antes de los playoffs, Independiente Medellín consiguió un triunfo clave frente a Fortaleza que lo mantiene en la pelea por entrar a los ocho.
Un tropiezo que preocupa
Tras el encuentro en Yopal, el técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, reconoció que el equipo nunca logró sentirse cómodo en el partido. “Entrar en el partido nos costó mucho... solo después del gol pudimos competir con la intensidad que se necesitaba”, dijo.
Según él, el gol tempranero del rival y la expulsión de Rengifo condicionaron el desarrollo del juego, obligando a Nacional a remar en contra en un contexto complicado. Aun así, el entrenador evitó excusas y apuntó a la necesidad de mejorar. Por su parte, el delantero Dairon Asprilla también asumió responsabilidad: “Sabemos que somos el equipo más grande... solo queda trabajar y corregir”.