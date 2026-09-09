El indomable Ben Shelton, con su triunfo ante Alcaraz, obligará a un nuevo campeón en el US Open

Con un ace disparado a 235 km/h, Ben Shelton derribó al campeón Carlos Alcaraz pasadas las tres y media de la madrugada del miércoles y prolongó la maldición de Flushing Meadows: el US Open se niega a tener dueño.

Alcaraz, victorioso en 2022 y 2025, había asumido los riesgos de reaparecer directamente en Nueva York tras cuatro meses y medio parado por su lesión de muñeca.

El ex número uno mundial sabía que le esperaban batallas como la que le ganó el local Shelton en el partido que terminó más tarde en la historia de este Grand Slam.

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Al murciano, aunque su prioridad fuera volver a competir sano, le ilusionaba sumar una nueva hazaña a su colección y convertirse en el primer campeón masculino en defender la corona desde los gloriosos cinco trofeos seguidos de Roger Federer entre 2004 y 2008.

En las casi dos décadas transcurridas, el US Open se ha resistido a ser gobernado por los gigantes del tenis como el resto de torneos de Grand Slam.

Rafael Nadal estableció reinados de cinco y cuatro años seguidos en Roland Garros y Novak Djokovic impuso su ley en un tetracampeonato en Wimbledon y repitió tres veces triunfos en el Abierto de Australia.

En el US Open, último Grand Slam del año, los aspirantes suelen competir más desgastados bajo el fuerte calor y humedad del verano neoyorquino.

Hasta nueve jugadores distintos se han consagrado hasta ahora desde el régimen de excepción de Federer, y el tenis estadounidense sueña con que el décimo sea uno de los suyos.