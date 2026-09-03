¿Se besan? Karol G y Bruno Mars estrenan videoclip de ‘Still’ y crecen los rumores de romance; véalo aquí

¿Estrategia de marketing, química natural o posible romance? Karol G y Bruno Mars volvieron a darles material a sus seguidores para alimentar los rumores de una relación sentimental. El estreno del videoclip de Still, el miércoles 2 de septiembre, mostró una cercanía y “feeling” entre ambos que no pasó desapercibido en redes sociales. La canción hace parte de “No me arrepiento de sentir tanto”, el álbum más reciente de la artista paisa, publicado el pasado 7 de agosto. El video fue grabado el 15 de agosto durante el concierto que Karol G ofreció en el SoFi Stadium de Los Ángeles, como parte de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”. Sí, el mismo estadio donde se conectó con el concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’, en ayuda a los damnificados por el terremoto. Entérese: Video | Karol G donó un millón de dólares a damnificados por el terremoto y puso su voz en ‘Colombia: Voces por la vida’ La producción, grabada en blanco y negro, muestra a los dos artistas en distintos espacios del estadio. Primero aparecen en los camerinos, luego en las tribunas y finalmente sobre el escenario, frente a un recinto completamente lleno. La cercanía que exhiben en algunas escenas —incluidos abrazos, miradas cómplices, baile y gestos de cercanía— se suma a publicaciones que los artistas han hecho desde el lanzamiento del disco y que han provocado que sus seguidores especulen sobre un posible romance.

Karol G publicó recientemente diez fotografías junto a Bruno Mars, en las que aparecen celebrando, tomando champaña y compartiendo un pastel con el mensaje “Welcome Karol G”.

Mars también había avivado el juego con una publicación en video en la que utilizó Still como música de fondo y escribió de descripción en instagram: “Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”. Le puede interesar: ¿Karol G y Bruno Mars son novios? Crecen los rumores de romance entre los cantantes

Una vez más, el miércoles, durante el lanzamiento del sencillo de ambos, Karol G subió un fragmento de la canción a sus redes sociales, y el artista estadounidense respondió: “Esto no parece actuación para mí, Carolina”, coincidiendo con los fans y despertando aún más las especulaciones y los comentarios sobre la química que se percibe entre los dos intérpretes.

En redes, surgió el llamado “shippeo” —término utilizado para expresar el deseo, apoyo o fantasía de que dos personas tengan una relación romántica—, a tal nivel que los fanáticos crearon imágenes generadas con inteligencia artificial en las que Karol G y Bruno Mars aparecen besándose durante la grabación del videoclip.

Imagen creada con inteligencia artificial que muestra a Karol G y Bruno Mars besándose; la escena no aparece en el videoclip oficial de ‘Still’. Foto: @acervokarolg

¡Ojo! Esa escena no hace parte del video oficial de Still. La imagen fue creada artificialmente y no corresponde a una secuencia grabada por los artistas. Por ahora, las muestras de cercanía y los comentarios públicos podrían interpretarse como parte de la promoción de la canción, una faceta que, como actores, parece dárseles muy bien, porque ha conseguido que sus seguidores conviertan cada publicación en una nueva pista sobre la posible relación entre dos de los solteros más comentados. Mientras tanto, Karol G goza de ser la más escuchada a nivel internacional. ‘BbY WOW’, su colaboración con Judeline y Rusowsky, alcanzó el número uno del Top Global de Spotify el 31 de agosto y ya supera los 61 millones de reproducciones. Y con su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, pasó de 39 a 63 conciertos después de vender 2 millones de boletas en apenas cuatro días. Y quizá, solo tal vez, nos dé una sorpresa a futuro con su siguiente pareja. Esta historia continuará...

Still: letra de la canción de Karol G y Bruno Mars en español

Still de Karol G y Bruno Mars No creo haberme sentido así alguna vez No creo haber querido a alguien como te quiero a ti Mi mente se queda en silencio cuando estoy en tu cama Pero no puedo evitar imaginar cómo sería mi vida sin ti Espero que todo esté solo en mi cabeza Pero, amor, si algún día te fueras Seguiría durmiendo con tu suéter puesto, seguiría sintiéndote en la oscuridad Seguiría guardando todas tus cartas, no las rompería Seguiría esperando que fueras feliz, aunque me doliera Porque seguiría amándote incluso con el corazón roto

Mm-mm-mm, ven y recuesta tu cabeza, mi ángel No dejes que tu mente vaya a lugares a los que no necesita ir Eres todo lo que he querido, todo por lo que he rezado Ah, y haría lo que fuera, nena, por siempre, solo para hacerte feliz Ah, lo que siento por ti nunca cambiará Y sé que tú sientes lo mismo Dime, cariño, si algún día te fueras Por favor, nunca me dejes, quédate justo donde estás Pero si algún día te fueras, sabes que serías mi cicatriz favorita En otras noticias: ¿Karol G acusada de plagio? Comparan portada de su nuevo álbum con el de Britney Spears Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: