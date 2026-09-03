¿Se besan? Karol G y Bruno Mars estrenan videoclip de ‘Still’ y crecen los rumores de romance; véalo aquí

¿Estrategia de marketing, química natural o posible romance? Karol G y Bruno Mars volvieron a darles material a sus seguidores para alimentar los rumores de una relación sentimental. El estreno del videoclip de Still, el miércoles 2 de septiembre, mostró una cercanía y “feeling” entre ambos que no pasó desapercibido en redes sociales.
La canción hace parte de “No me arrepiento de sentir tanto”, el álbum más reciente de la artista paisa, publicado el pasado 7 de agosto. El video fue grabado el 15 de agosto durante el concierto que Karol G ofreció en el SoFi Stadium de Los Ángeles, como parte de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”. Sí, el mismo estadio donde se conectó con el concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’, en ayuda a los damnificados por el terremoto.
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La producción, grabada en blanco y negro, muestra a los dos artistas en distintos espacios del estadio. Primero aparecen en los camerinos, luego en las tribunas y finalmente sobre el escenario, frente a un recinto completamente lleno. La cercanía que exhiben en algunas escenas —incluidos abrazos, miradas cómplices, baile y gestos de cercanía— se suma a publicaciones que los artistas han hecho desde el lanzamiento del disco y que han provocado que sus seguidores especulen sobre un posible romance.