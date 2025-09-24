x

B-King y Regio Clown solicitaron un Uber y fueron abordados en un Mercedes: nuevas pistas del crimen perpetrado en México

Se han revelado nuevas pistas del asesinato de los músicos colombianos en territorio mexicano que podrían cambiar el rumbo de la investigación.

  • B-King y DJ Regio Clown habrían sido abordados al parecer en un Mercedes Benz con placas ilegibles. Fotos: Instagram de los artistas y @c4jimenez
    B-King y DJ Regio Clown habrían sido abordados al parecer en un Mercedes Benz con placas ilegibles. Fotos: Instagram de los artistas y @c4jimenez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 21 minutos
bookmark

La investigación de la desaparición y el trágico asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y su amigo y colega Jorge Luis Herrera Lemos, nombrado artísticamente como DJ Regio Clown, va sumando nuevas pistas buscando esclarecer lo sucedido.

La última evidencia filtrada sobre el crimen tiene que ver con un hecho ocurrido el día 16 de septiembre, último día del que se supo información sobre el paradero de los dos artistas. Pues en esa fecha, desde que Sánchez y Herrera salieron de un gimnasio en Polanco, una zona de alta seguridad en Ciudad de México, no se obtuvo más información de ellos.

Lea también: El emotivo mensaje de la novia de B-King tras su muerte en México

Según revelaciones del periodista mexicano Pablo Ferry a La W Radio, los artistas habrían pedido un carro por aplicación (Uber) y luego se habrían bajado para abordar un Mercedes Benz.

El recorrido del vehículo, según la información preliminar, comenzó en la demarcación de Miguel Hidalgo (donde se encuentra Polanco), hizo una parada registrada en Iztapalapa —una zona popular y muy poblada—, y continuó hacia el Estado de México. Saliendo de la capital fue cuando se perdió todo contacto con los dos colombianos.

Esta información se complementa con un video publicado por el periodista mexicano Carlos Jiménez, quien a través de su cuenta de X mostró el video de un Mercedes Benz con placas ilegibles transitando por calles de Ciudad de México. En ese vehículo, al parecer, iban los dos colombianos.

Cronología del asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Con esta nueva pista, así quedan los sucesos que han marcado el trágico desenlace de los músicos colombianos que inicialmente iban a México a mostrar sus propuestas musicales.

El día 11 de septiembre, el cantante B-King llegó a Ciudad de México desde Medellín, acompañado de su mánager, Juan Camilo Gallego, para encontrarse con Regio Clown. Tres días después, el 14 de septiembre, los dos músicos se presentaron en el evento “Sin Censura Independence Day” en ElectroLab, un club de música electrónica ubicado en Insurgentes Sur 1765, Ciudad de México.

El 16 de septiembre fue el día clave en donde se obtuvo información por última vez de B-King y Regio Clown, quienes se estaban ejercitando en el gimnasio Smart Fit de Polanco y publicaron una foto en las historias de sus redes sociales.

Tras 24 horas sin noticias de los artistas, el 17 de septiembre el mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, interpuso la denuncia de su desaparición. Ese mismo día, las autoridades encontraron dos cuerpos sin vida en la vía de Cocotitlán, en el Estado de México, cerca de la carretera México-Cuautla, en una zona rural a casi dos horas de Polanco.

El 22 de septiembre mediante un procedimiento judicial, la Fiscalía General de Justicia de CDMX confirmó la identidad de los cuerpos que fueron hallados con múltiples señales de violencia.

Siga leyendo: “No se trataría de un ajuste de cuentas”: cónsul de Colombia en México habla del asesinato de B-King y Regio Clown

