Blessd sigue invirtiendo en el fútbol: este es el club que compró en España

El club español Conquense aseguró que la alianza con Blessd busca ofrecer en España, Dinamarca, Colombia y Ecuador varias oportunidades para los jóvenes en el deporte.

    El cantante paisa Blessd ya cuenta con dos equipos en Europa, uno en Dinamarca y su más reciente adquisición en España. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 31 minutos
bookmark

El cantante antioqueño Blessd amplió su presencia en el mundo del fútbol con la adquisición de su segundo equipo de fútbol en Europa. El artista y su mánager Jara, quienes son dueños del Vendsyssel FF, club de segunda división de Dinamarca, se convirtieron ahora en inversores y embajadores de la Unión Balompédica Conquense, histórico equipo de Cuenca, España.

Por primera vez, una de las grandes estrellas de la música urbana latina se une a un club de nuestro país como inversor, imagen y embajador de un proyecto deportivo, cultural y social. Nunca antes en España se había producido una alianza así, uniendo la fuerza del fútbol con el poder de la música y el impacto social en la juventud”, destacó el club en un comunicado este domingo.

El club de fútbol oriundo de Cuenca, Castilla-La Mancha, viste tradicionalmente camiseta blanca y pantalón negro, lo que le ha dado el apodo de los blanquinegros.

Ha jugado la mayor parte de su historia en Tercera División y Segunda División B (actual Segunda Federación), donde ha logrado varias clasificaciones destacadas e incluso participaciones en la Copa del Rey. Su estadio es La Fuensanta, con capacidad para unas 6.000 personas.

El Conquense subrayó que la llegada de Blessd y Dímelo Jara busca proyectar el nombre de la ciudad y la provincia más allá de las fronteras españolas, conectando con audiencias en Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa.

Vea aquí: Video | Maluma regañó a una mujer porque llevó a su bebé a concierto en México: “Sea un poco más consciente”

Además de sus inversiones en España y Dinamarca, Blessd, de 25 años, mantiene la escuela deportiva Dímelo Jara en Medellín y el club trabaja en alianza con el AV10 de Antonio Valencia, exjugador del Manchester United, en Ecuador.

La meta, según explicaron, es unir esfuerzos en estos cuatro países para ofrecer oportunidades a jóvenes y promover valores a través del arte y el deporte.

“Este proyecto nace con la certeza de que la pasión no entiende de límites. Un gol y una canción pueden emocionar de la misma manera. Un niño en Cuenca y otro en Medellín pueden compartir el mismo sueño. Y que, juntos, podemos hacerlo realidad”, afirmó el comunicado.

Relacionado: ¿Ya la escuchó? Blessd lanzó la canción oficial del PSG para el Mundial de Clubes 2025

El club conquense confirmó que la negociación se dio tras un trabajo de varios meses liderado por su consultor, quien mantuvo un contacto directo con el equipo de Blessd mientras estaba de gira por España.

“Durante este tiempo, ha podido comprobar, de primera mano, la capacidad humana, el compromiso de trabajo y los sólidos valores y principios que caracterizan al grupo Dímelo Jara Company. Hoy, esa confianza mutua nos permite dar un paso histórico que une música, fútbol y comunidad en un mismo latido”, expresó el club.

