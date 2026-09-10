Bogotá, en riesgo de apagón: MinHacienda advierte problemas para llevar energía a la capital

Bogotá enfrenta un riesgo de insuficiencia en el suministro de energía que podría agravarse durante el fenómeno de El Niño. La advertencia no apunta a una falta inmediata de generación, sino a la capacidad de las redes para transportar la energía que necesita la región central cuando aumenta el consumo.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya había explicado hace una semana que el problema está relacionado principalmente con las obras de transmisión que siguen pendientes. Según dijo a CityTv, el sistema no cuenta actualmente con capacidad suficiente para atender el crecimiento de la demanda en la región central.
“Hoy no tenemos la capacidad de abastecer la región central para cumplir la demanda que estamos generando”, mencionó Galán.
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La preocupación del mandatario coincide con la advertencia más reciente hecha el 9 de septiembre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una intervención ante la Comisión Quinta: “Bogotá, señores, está cerca de un apagón. Está cerca por una razón, porque hay una línea de transmisión que tiene que venir de la costa hacia acá, que no ha podido pasar esa línea de transmisión. Son 1.000 kilómetros, tiene 1.000 consultas”, afirmó.
El proyecto al que hizo referencia el ministro contempla infraestructura para transportar energía desde la costa Caribe hacia el centro del país. Gómez atribuyó parte de las dificultades a los trámites y consultas que han retrasado su desarrollo.
Para Galán, la infraestructura disponible podría quedar corta en los momentos de mayor consumo, lo que aumentaría la presión sobre el suministro: “Cuando hay picos de demanda y no hay capacidad para cubrirla, existe un riesgo y es importante que esta discusión la demos con la nación y busquemos fórmulas”, agregó.