110 pisos por las Torres Gemelas: Bomberos Medellín subió tres veces el Coltejer en homenaje a los fallecidos del 11S

Tres ascensos al edificio Coltejer, 110 pisos y un mismo propósito: recordar a los bomberos que murieron mientras intentaban salvar vidas durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Así fue el homenaje realizado por el Cuerpo de Bomberos Medellín para mantener viva la memoria de los 343 integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que fallecieron durante la emergencia en el World Trade Center. Lea más: Incendios forestales no dan tregua: hay 18 activos y Tolima sigue siendo principal foco La institución paisa convirtió uno de los edificios más emblemáticos de Medellín en el escenario de un tributo marcado por el esfuerzo físico y el simbolismo de cada escalón. Y es que la elección del Coltejer tuvo una razón evidente. Su altura permite trasladar al contexto de Medellín la dimensión de las Torres Gemelas del World Trade Center, dos edificios de 110 pisos que se convirtieron en el centro de uno de los ataques terroristas más graves de la historia reciente.

Los bomberos de Medellín realizaron un ascenso que buscó representar, desde la distancia y más de dos décadas después, la magnitud del desafío al que se enfrentaron sus colegas en Nueva York.

¿Qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001?

La mañana del 11 de septiembre de 2001, un grupo de 19 terroristas secuestró cuatro aviones comerciales. Dos de esas aeronaves fueron estrelladas de manera deliberada contra las Torres Norte y Sur del World Trade Center, una tercera impactó el Pentágono y la cuarta terminó estrellándose en Pensilvania luego de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave. Los impactos provocaron incendios de grandes proporciones en las torres. La Torre Sur colapsó a las 9:59 de la mañana, después de permanecer ardiendo durante 56 minutos. La Torre Norte se desplomó a las 10:28 a. m. Los ataques dejaron 2.977 víctimas mortales, sin contar a los 19 secuestradores. De ellas, 2.753 murieron en Nueva York, 184 en el Pentágono y 40 correspondieron a las personas que estaban a bordo del vuelo 93. Entérese: Reparación mecánica de una moto desató incendio al interior de una vivienda en Bello y dejó una persona herida Entre las víctimas estuvieron los 343 bomberos del FDNY que habían acudido al World Trade Center para atender la emergencia. Aproximadamente 1.000 bomberos fueron desplegados hacia el lugar ese día. Muchos ingresaron a las torres para ayudar a evacuar a quienes todavía permanecían en su interior, mientras otros se encargaban de establecer operaciones de rescate y atención de la emergencia. La magnitud de la tragedia quedó marcada también por las condiciones en las que tuvieron que trabajar los equipos de emergencia. Después del colapso de las dos torres de 110 pisos quedaron enormes cantidades de escombros, superficies inestables, acero extremadamente caliente y una nube de polvo que convirtió el lugar en uno de los escenarios de rescate más peligrosos de la historia reciente. Bloque de preguntas y respuestas: