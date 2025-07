Polémica por incumplimiento de promesa de Petro: no hay plata para pagar el bono pensional de $230.000 para la vejez

La idea es ampliar la cobertura a más de 2,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad . Sin embargo, a pocos meses de su implementación , Colpensiones admite que no hay recursos para arrancar con el pago .

Mientras la reforma pensional del Gobierno Petro avanzó de nuevo en el Congreso, tras petición de la Corte Constitucional; el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, lanzó una advertencia tan directa como preocupante: “ No hay plata, sencillamente ”.

El bono de $230.000 busca beneficiar a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65, que por diferentes razones no alcanzaron a cotizar lo suficiente para acceder a una pensión.

Según cifras del Gobierno, hoy más de 535.000 adultos mayores de 80 años reciben este subsidio a través del programa Colombia Mayor, pero el objetivo con la nueva ley es ampliar esa cobertura y convertirlo en un derecho garantizado por el Estado. La cifra de beneficiarios podría multiplicarse por cuatro.

¿Por qué no hay plata? Dussán explicó que el subsidio no es ejecutable todavía porque los recursos no fueron incluidos en el Presupuesto General de la Nación de este año.

Añadió que el presidente, Gustavo Petro, ya ordenó que se incluyan en la propuesta presupuestal del 2025, y que las reservas sobrantes de 2024 —en los ministerios de Hacienda, Trabajo y la propia Colpensiones— se destinen a Prosperidad Social para empezar a pagar el bono.

“El propósito del presidente es llegar a más de 2,3 millones de beneficiarios desde noviembre, pero eso dependerá de que se incluyan los fondos en el presupuesto del 2025”, reiteró.