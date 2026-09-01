Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El Botero de Buenos Aires: escultor paisa creó un pequeño parque dedicado al maestro universal

José Hernán González puso en el espacio público seis réplicas de las obras de Fernando Botero. Espera hacer otras, de maestros universales del arte.

  • José Hernán González es un pintor y escultor antioqueño que le donó a su barrio seis réplicas de obras de Fernando Botero. Foto: Julio Herrera.
    José Hernán González es un pintor y escultor antioqueño que le donó a su barrio seis réplicas de obras de Fernando Botero. Foto: Julio Herrera.
  • Las obras están en el espacio público. Foto Julio Herrera.
    Las obras están en el espacio público. Foto Julio Herrera.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

hace 51 minutos
bookmark

En una esquina de la Urbanización Los Cerros, en Buenos Aires, los caminantes y conductores se encuentran con seis reproducciones de algunas de las esculturas del maestro Fernando Botero. El maestro José Hernán González Olaya tuvo la idea de ponerlas en ese sitio luego de que sus hijos le dijeran que en el colegio iban a estudiar el arte del más universal de los pintores antioqueños.

–Lo hice porque muchos muchachos no conocen el arte de Botero, no han visto sus esculturas.

–¿En serio lo cree? Están a plena vista en el centro...

–Los muchachos ya no van al centro. En la plaza Botero hay ladrones y prostitución. A muchos padres les da miedo dejar que sus hijos vayan al centro... –dice el maestro en un cuarto contiguo a su pequeño taller, en el que tiene una pintura casi terminada de un cantante de Kiss.

Siga leyendo: Débora Arango llega al corazón de Medellín con una exposición permanente en el Museo de Antioquia

El maestro José Hernán tiene 56 años, de los cuales ha dedicado tres décadas al arte. Desde pequeño se dedicó a pintar y hacer esculturas. De hecho, las paredes de su casa fueron los primeros “lienzos” donde pintó. En 1984, hizo su primer mural sobre un muro que quedó después de que demolieran una vivienda cerca de su casa.

Su formación artística comenzó con las enseñanzas de un vecino y continuó en 1992, cuando entró a Bellas Artes para estudiar pintura. Su intención era convertirse en diseñador, pero los altibajos económicos le impidieron continuar después de los primeros semestres. Después de esa etapa trabajó en la elaboración de vallas y avisos publicitarios. En esa época, las grandes piezas publicitarias se pintaban a mano y podían alcanzar dimensiones de hasta 12 metros por cuatro. José Hernán fue contratista de varias agencias de publicidad.

Las obras están en el espacio público. Foto Julio Herrera.
Las obras están en el espacio público. Foto Julio Herrera.

La llegada de la impresión de gran formato, hacia comienzos de los años 2000, redujo el trabajo para los artistas de su tipo. Él buscó alternativas y estudió diseño gráfico en Ecuador en 2013. También abrió tres talleres de aerografía, aunque asegura que este tipo de trabajo tiene un mercado reducido. Explica que pintar una figura sobre un tanque de motocicleta o un casco puede requerir varios días de trabajo y múltiples capas de barniz para proteger la pintura.

Su acercamiento a la escultura se dio después de trabajar con una empresa que fabricaba figuras gigantes para centros comerciales. Allí aprendió a trabajar el icopor y otros materiales. Con el tiempo realizó sus propias esculturas.

Y ese es el camino que lo condujo a realizar estas esculturas en icopor, que (en sus palabras) son un atractivo turístico en su barrio. Las seis esculturas son el Torso, la Paloma, el Caballo, la Guitarra, las Siluetas y un Gato (que pertenece a una colección privada, según sus investigaciones). Las imágenes llevan cerca de cuatro meses instaladas, sin embargo, algunas piezas han sufrido daños porque personas se suben sobre ellas.

Lea aquí: Así será la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2027

El artista asegura que gastó cerca de siete millones de pesos en la elaboración de las seis figuras y que no pretende venderlas. Quiere hacer más esculturas de este tipo, pero ahora de otros maestros del arte universal.

–La gente me dice que debería hacer otras esculturas de Botero, pero quiero hacer unos soldados de terracota–, se refiere a las esculturas milenarias de unos soldados encontradas en la China.

–La Comuna 13 tiene los murales. Nosotros, en Buenos Aires, podemos tener un museo al barrio con esculturas de distintas épocas.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde están ubicadas las seis esculturas inspiradas en Fernando Botero en Medellín?
Las seis esculturas están instaladas en una esquina de la Urbanización Los Cerros, en el barrio Buenos Aires, Medellín. Llevan cerca de cuatro meses en ese lugar.
¿Qué esculturas de Fernando Botero reprodujo José Hernán González en Buenos Aires?
El artista realizó seis reproducciones: el Torso, la Paloma, el Caballo, la Guitarra, las Siluetas y un Gato. Según sus investigaciones, este último pertenece a una colección privada.
¿De qué material están hechas las esculturas de Botero instaladas en Buenos Aires?
Las esculturas fueron elaboradas principalmente en icopor, un material que José Hernán González aprendió a trabajar cuando estuvo vinculado con una empresa dedicada a fabricar figuras gigantes para centros comerciales.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos