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Superservicios inicia vigilancia a Canacol Energy y exige cumplimiento de contratos

La entidad verificará que los volúmenes de gas comprometidos en los contratos de Canacol lleguen efectivamente a los distribuidores y no se presenten interrupciones que puedan afectar a los consumidores.

  • Según la Superservicios, el monitoreo se enfocará en las actividades de producción y comercialización de gas natural desarrolladas por las filiales de Canacol dentro del mercado mayorista colombiano. Foto: Cortesía
    Según la Superservicios, el monitoreo se enfocará en las actividades de producción y comercialización de gas natural desarrolladas por las filiales de Canacol dentro del mercado mayorista colombiano. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 28 minutos
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La Superintendencia de Servicios Públicos anunció el inicio de una vigilancia especial sobre las empresas CNEOG Colombia y CNE Oil & Gas, filiales de Canacol Energy en el país, tras el anuncio de una posible suspensión de contratos de suministro de gas natural.

La medida busca verificar las condiciones operativas y comerciales de las compañías, así como garantizar la continuidad del servicio público de gas natural para los usuarios finales.

En contexto: Canacol Energy busca cancelar contratos de gas en Colombia y pone en alerta el suministro nacional

Según explicó la entidad, el monitoreo se enfocará en las actividades de producción y comercialización de gas natural desarrolladas por las filiales de Canacol dentro del mercado mayorista colombiano.

La Superintendencia señaló que esta actuación tiene como propósito revisar la suficiencia operativa de las empresas y confirmar el cumplimiento de sus obligaciones dentro del sistema energético nacional.

Cabe recordar que Canacol Energy es el segundo mayor productor de gas del país, con cerca del 8% del suministro nacional y alrededor del 50% del abastecimiento de la Costa Caribe.

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Superservicios monitoreará contratos de suministro de gas natural

Como parte de las medidas adoptadas, la entidad también fortalecerá el seguimiento a las condiciones pactadas en los contratos suscritos entre Canacol y los comercializadores de gas natural.

El objetivo del monitoreo será garantizar que la ejecución contractual se ajuste al marco regulatorio vigente y evitar posibles distorsiones en los precios del mercado.

Puede leer: La historia de la caída de Canacol que amenaza con dejar sin gas al Caribe y golpearía al país

Además, la Superservicios verificará que los volúmenes de gas comprometidos en los contratos lleguen efectivamente a los distribuidores y no se presenten interrupciones que puedan afectar a los consumidores.

Visitas técnicas y coordinación con MinMinas, CREG y ANH

Dentro de las acciones anunciadas, la Superintendencia adelantará visitas técnicas y actuaciones de seguimiento sobre el agente productor-comercializador.

Estas inspecciones tendrán como finalidad revisar las condiciones operativas, la disponibilidad reportada de gas y las medidas implementadas para asegurar la continuidad y eficiencia en la atención de la demanda.

De manera paralela, la entidad mantendrá coordinación permanente con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

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La articulación institucional busca prevenir posibles afectaciones en la prestación del servicio de gas natural y garantizar que la cadena de suministro opere sin interrupciones.

Gobierno insiste en transparencia del mercado de gas natural

La Superintendencia hizo un llamado a los agentes del sector para cumplir estrictamente con las normas vigentes y las obligaciones operativas.

Más noticias: Cerro Matoso alerta riesgo de cierre por decisión de Canacol sobre suministro de gas en Colombia

La entidad destacó que el cumplimiento de los principios constitucionales y legales de los servicios públicos es clave para mantener la estabilidad del sistema energético colombiano.

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