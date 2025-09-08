x

Candidata de Amazonas se pronunció en redes y explicó las razones de su renuncia al reality Miss Universe Colombia

La joven de 19 años se pronunció en sus redes sociales tras su renuncia al reality que elegirá a la próxima Miss Colombia.

  Rebeca Castillo, de 19 años, representó a Miss Amazonas durante tres episodios del reality Miss Universe Colombia 2025. FOTO: RCN
    Rebeca Castillo, de 19 años, representó a Miss Amazonas durante tres episodios del reality Miss Universe Colombia 2025. FOTO: RCN
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 53 minutos
bookmark

Rebeca Castillo, quien representó al Amazonas en Miss Universe Colombia 2025, anunció su renuncia al certamen y abrió la posibilidad de prepararse para otros reinados en el futuro.

“Antes de conocer la tabla de posiciones, hay una noticia que tenemos que darles a ustedes y a todos los colombianos, y es que la señorita Amazonas ha tomado la decisión de retirarse la competencia por razones personales”, anunció Claudia Bahamón en el episodio del pasado domingo.

En contexto: De reinado a reality: así será la elección de la representante de Colombia a Miss Universe

La joven de 19 años explicó en un video publicado en TikTok que no se consideraba completamente preparada para un certamen de esta magnitud y que ha asumido las críticas recibidas desde su participación en el reality de Canal RCN.

“Me voy a volver un influencer, porque algo que aprendí en este mes y medio es que hay que sacarle provecho a las cosas y cuando la vida te da limones, tienes que hacer limonada”, afirmó.

Durante su participación, Castillo generó opiniones divididas. Mientras algunos destacaban su espontaneidad y seguridad al responder preguntas, otros criticaban su escaso dominio de la pasarela y su actitud en algunas pruebas.

Relacionado: El público será jurado en la nueva versión de reality de Miss Universe Colombia

A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó un mensaje explicando que “si en un futuro RCN me abre nuevamente las puertas para otras producciones, estaré profundamente feliz y lista para asumirlo con toda la preparación que merecen ustedes y la organización (...) Me siento superfeliz, creo que no pude haber tomado una mejor decisión. Por mi parte, nunca hablaré mal de ninguna de mis compañeras ni de la producción, y tampoco quiero que todo se vuelva a malinterpretar y le tiren hate a alguna. Esta decisión me quitó un peso de encima y, orgullosamente, volví a ser Rebeca Castillo y nada me hace más feliz que eso”, escribió.

También aclaró que “no fue por críticas ni comentarios en redes. En ese momento nadie sabía de mi participación, más allá de mi familia. Fui con el apoyo incondicional de mis padres y con la ilusión de vivir una experiencia que guardaré para siempre”.

La excandidata consideró que “no me sentía preparada y comprendí que aún necesito más tiempo y formación. Tomé la decisión de dejar mi banda porque no deseo ser una reina sin preparación, quiero hacer las cosas bien, con disciplina y entrega”.

El certamen, que se estrenó el 30 de agosto y elegirá a la representante de Colombia para el concurso internacional en Tailandia el 21 de noviembre, ha adoptado nuevas políticas de inclusión, dejando de lado requisitos tradicionales de medidas, estatura, peso o edad, buscando mujeres reales capaces de representar la diversidad del país.

Utilidad para la vida