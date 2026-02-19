Pensionarse en 2026 costará 57% más: capital exigido sube por cambios en parámetros y salario mínimo

En los últimos meses, el Gobierno Nacional adoptó dos decisiones en materia pensional que, aunque fueron independientes en su formulación, generan efectos acumulativos sobre los afiliados y pensionados del régimen privado, conocido como Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Se trata del mayor incremento real del salario mínimo en cinco décadas y de la modificación del parámetro de deslizamiento de este indicador.
Ambas medidas impactan directamente las condiciones de acceso y financiación de las pensiones, especialmente para quienes buscan obtener una renta vitalicia equivalente al salario mínimo.
Entérese: ¿Qué pasará con el pago de salud y pensión tras la suspensión del aumento del salario mínimo?
Como resultado, los umbrales de capital exigidos para financiar una pensión mínima aumentan de manera sustancial. Mientras en 2025 se requerían cerca de 350 millones de pesos para garantizar una mesada de salario mínimo, en 2026 el monto ascendería a alrededor de 550 millones de pesos. Esto representa un incremento de 57%, lo que obligaría a los trabajadores a ahorrar aproximadamente 200 millones de pesos adicionales y, en muchos casos, a extender su tiempo de cotización para alcanzar la jubilación.