Capturados los dragoneantes del Inpec que habrían abusado sexualmente de una mujer en la cárcel El Pedregal de Medellín

Las autoridades capturaron y judicializaron a los dos dragones del Inpec presuntamente involucrados en los abusos sexuales a una mujer interna en la cárcel El Pedregal de Medellín , un hecho que está en investigación hace meses y que ha generado total indignación.
Le puede interesar: Procuraduría abre indagación previa tras denuncias de presunto abuso sexual en la cárcel El Pedregal de Medellín
Este fin de semana se conoció que los presuntos responsables de los delitos sexuales son los dragonantes Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez, quienes fueron capturados en operativos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en La Dorada, departamento de Caldas, y Puerto Triunfo, Magdalena Medio antioqueño.
La historia es aberrante. De acuerdo con los relatos de la víctima, sustentados además en pruebas que la Fiscalía ha logrado recolectar en la investigación, durante la madrugada del 29 de agosto de 2024, uno de los integrantes del Inpec ingresó a la celda No. 15 de la UTE (Unidad de Tratamiento Especial), donde ella se encontraba privada de la libertad. Allí, presuntamente, el hombre la intimidó, la maltrató física y verbalmente y luego la abusó sexualmente en medio de amenazas.