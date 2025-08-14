Alerta en la cárcel de Pedregal: brote de tuberculosis deja a 10 mujeres infectadas

La cárcel El Pedregal, en el corregimiento de San Cristóbal, enfrenta una nueva crisis humanitaria tras la confirmación de un brote de tuberculosis que ha afectado a por lo menos diez reclusas. Esta situación, que se suma a un historial de denuncias sobre condiciones precarias y violaciones de derechos humanos, revela la crítica realidad de este centro penitenciario.
La Secretaría de Salud de Medellín confirmó los diez diagnósticos positivos mediante pruebas PCR en el patio de mujeres, donde cohabitan cerca de 169 reclusas en riesgo. Las mujeres infectadas han sido aisladas y reciben el tratamiento requerido, que dura aproximadamente seis meses y es suministrado gratuitamente por el Ministerio de Salud a través de las IPS Vivir IPS y NORS Salud IPS.
Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, explicó que el tratamiento es supervisado por personal de enfermería para asegurar su cumplimiento y evitar resistencias. En Medellín, se diagnostican cerca de 70 nuevos casos de tuberculosis cada semana.