¿Qué pasa con el Inpec? Capturan hombre con brazalete electrónico que poseía una escopeta y estaba vendiendo drogas

Autoridades capturaron en la localidad de Kennedy, en Bogotá a dos sujetos que portaban armas y estaban al parecer vendiendo drogas en la capital. Uno de ellos portaba brazalete electrónico del Inpec.

Esta aprehensión se dio en el barrio Nueva York donde patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá realizaban labores de vigilancia. Allí observaron a dos ciudadanos con actitud sospechosa que, al realizarles el respectivo registro, encontraron con que uno de ellos tenía un chaleco antibalas y un arma de fuego tipo changón.

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Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando en la revisión encontraron que esta persona ocultaba un brazalete electrónico del Inpec. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad, estaba pagando una condena por porte de armas de fuego y hurto agravado.

En el procedimiento, la persona que lo acompañaba intentó escapar, sin embargo fue detenida rápidamente. Al momento de la captura portaba 114 dosis de estupefacientes y dinero en efectivo, que se presume que es de la venta ilícita de bazuco. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.