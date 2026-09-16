Capturaron a dos extranjeras en El Dorado en Bogotá tras intentar viajar con 11 kilos de drogas bajo la ropa: no sería el primer caso

Bajo la ropa y sujetos directamente a la piel con vinipel —un plástico que se adhiere—, dos mujeres de nacionalidad venezolana pretendían transportar 11.380 kilogramos de estupefacientes en un vuelo nacional durante este miércoles 16 de septiembre. El hallazgo ocurrió en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, cuando uniformados de la estación de Policía Aeropuerto interceptaron a las pasajeras durante controles de rutina tras percibir una conducta sospechosa y nerviosa. Le puede interesar: Exministro Jaramillo no acudió a audiencia por caso del niño Kevin Acosta: la familia anticipó que no conciliará Al trasladarlas a un área segura para verificar su identidad y practicar un registro personal exhaustivo, los agentes detectaron la presencia de diecisiete paquetes rectangulares de color negro ocultos en sus cuerpos.

El Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. FOTO: Colprensa

La droga incautada y ruta del cargamento: el proceso judicial

La inspección técnica confirmó que los paquetes contenían marihuana y cocaína. “En el análisis del peso se puede determinar que aproximadamente llevaban consigo siete kilos de marihuana y cuatro kilos de clorhidrato de cocaína”, detalló el mayor Jhonatan Quintero, comandante (e) de la Estación de Policía Aeropuerto. De acuerdo con las primeras indagaciones, la sustancia tenía como destino la ciudad de Cali. Ante este panorama, las autoridades deberán establecer quién entregó la droga, cuál era la ruta completa y a quién iba dirigido el cargamento tras su llegada a la capital del Valle del Cauca.

Las dos ciudadanas venezolanas y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador asumió el caso para definir la imputación y solicitar las medidas judiciales correspondientes por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Respecto a la recurrencia de estas conductas, el vocero de la Mebog añadió que “en lo corrido del mes ya son dos procedimientos de este tipo con personas de esta nacionalidad, las cuales pretenden sacar estas sustancias a diferentes partes del país”. Asimismo, el mayor Quintero precisó que en lo que va de 2026 “la estación de Policía Aeropuerto lleva incautados cerca de 400 kilos de marihuana y 280 kilos de clorhidrato de cocaína”.

Un antecedente idéntico en la terminal aérea: no es el primer caso

Este hecho guarda un patrón idéntico con un procedimiento registrado a finales de agosto en la misma terminal aérea y con el mismo modus operandi. También dos mujeres fueron capturadas en ese momento. En esa ocasión, las cámaras de seguridad de El Dorado identificaron comportamientos inusuales en dos pasajeras que también pretendían viajar hacia Cali. Al interceptarlas y realizar la revisión personal, la Policía halló dieciocho paquetes ocultos bajo la ropa, envueltos con el mismo método.

Estas mujeres tenían los paquetes pegados debajo de la ropa. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá

El cargamento sumó 9.760 gramos de estupefacientes, distribuidos en 5.445 gramos de cocaína y 4.315 gramos de marihuana. En dicho caso, una de las detenidas era colombiana y la otra extranjera, ambas procesadas por la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La vigilancia tecnológica permitió detectarlas antes del abordaje. Debido a la coincidencia de patrones en las dos capturas, las autoridades mantienen la lupa sobre esta modalidad de transporte manual para vuelos nacionales.

Las primeras mujeres capturadas a finales de agosto bajo la misma modalidad y delitos. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá

Finalmente, el oficial recordó a “toda la comunidad seguir denunciando los canales institucionales y la línea de emergencia 123, con el fin de que se puedan mitigar estos hechos de tráfico de estupefacientes y poder garantizar la seguridad ciudadana en el aeropuerto internacional El Dorado”. También le puede interesar: Tres temblores sacudieron al Chocó en menos de 20 minutos: desde la madrugada se han registrado sismos con magnitud hasta de 4.7 Bloque de preguntas y respuestas