Principales sospechosos del asesinato de guardián de la cárcel de Itagüí fueron enviados a la cárcel

Los dos principales sospechosos del asesinato de un guardián del Inpec a las afueras de la cárcel de Itagüí fueron enviados a prisión por orden de un juez.
La decisión se produjo luego de que la Fiscalía los presentara en audiencia y les imputara el delito de homicidio, así como fabricación, tráfico o porte de armas, ambos en condición de agravados.
Si bien los procesados insistieron en su inocencia y no se allanaron a los cargos, una jueza de control de garantías avaló la imputación y les dictó medida de aseguramiento intramural mientras se resuelve su situación judicial.
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