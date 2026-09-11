¿Hasta qué punto los jueces pueden “gobernar”? Esto le han tumbado al Gobierno

En medio del ruido por las recientes decisiones judiciales que han frenado algunas de las apuestas del Gobierno, se conoció un nuevo fallo. Un juez de Putumayo ordenó este viernes suspender el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, apenas 24 horas después de que se ordenara ponerlo en marcha.

Con esta decisión, ya son por lo menos cuatro las medidas del gobierno De la Espriella que los jueces han frenado o cuyo rumbo han cambiado en apenas un mes de mandato.

Los fallos tienen al rojo vivo la discusión sobre si la justicia se está convirtiendo en una talanquera para el Ejecutivo o si, como ya lo califican algunos sectores, se trata de un supuesto “saboteo judicial”.

Incluso hay quienes en redes empiezan a hablar de un “gobierno alterno o de los jueces”.

Lea también: De la Espriella retira videos caminando entre cadáveres tras fallo judicial

La discusión tiene dos posiciones muy marcadas y casi sin punto medio. De un lado están quienes defienden la autonomía de la Rama Judicial y el derecho de los ciudadanos a acudir a ella. Del otro, quienes creen que los jueces están dejando de ser árbitros para empezar a tomar partido y meterse de lleno en decisiones que corresponden al Ejecutivo.

“Esta situación es preocupante y por eso insisto en que las tutelas contra el Presidente de la República deberían ser tramitadas por el Consejo de Estado. De esta forma habrá garantías jurídicas para la ejecución de tareas importantes, como las relacionadas con la Seguridad Nacional”, consideró el exministro de Justicia Wilson Ruiz.

Fue el fallo de una tutela sobre los bombarbeos lo que desató la discusión.

En una misma semana, tres decisiones judiciales ordenaron al Gobierno suspender estas acciones hasta tener la certeza de que en la zona no hubiera menores de edad. La primera decisión en ese sentido llegó de un juzgado de San José del Guaviare, una zona donde esos grupos criminales se pasean ‘como Pedro por su casa’.

No se pierda: Juez suspende plan piloto de fumigación aérea del Gobierno con glufosinato en Putumayo

“Una juez en una zona de control de grupos ilegales no es libre. Ella puede argumentar lo que quiera, pero no debería tener la potestad de frenar una acción militar de rango superior, como la seguridad nacional”, dijo la exsenadora María Fernanda Cabal.

Hay matices en el debate. Los jueces, en efecto, están en la obligación de responder a los recursos que presentan los ciudadanos, como las tutelas. De ahí que Colombia sea un país democrático y con separación de poderes.

Y eso es justamente lo que defienden quienes consideran que estos fallos no significan que los jueces estén gobernando. “Lo que esas decisiones judiciales han hecho es garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los menores. Eso no es el gobierno de los jueces, sino el control constitucional que ellos deben hacer en una democracia. El poder del Presidente no puede ser absoluto y está sujeto a control judicial”, analizó el abogado Ramiro Bejarano.

Le puede interesar: Juez ordena a Presidencia retirar videos de De la Espriella caminando entre cadáveres tras bombardeos