¿Dónde está Carlos Ramón González? Tribunal de Bogotá ordena asignarle defensor público al exdirector del Dapre de Gustavo Petro

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Defensoría del Pueblo realizar los trámites para asignar un defensor público a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), durante la audiencia realizada este jueves 3 de septiembre.
La determinación se produjo porque González no se conectó a la diligencia, no había acreditado un nuevo abogado y el despacho tampoco tenía información reciente sobre su paradero o representación jurídica. El procesado enfrenta un juicio por su presunta participación en hechos relacionados con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).