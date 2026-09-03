¿Dónde está Carlos Ramón González? Tribunal de Bogotá ordena asignarle defensor público al exdirector del Dapre de Gustavo Petro

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Defensoría del Pueblo realizar los trámites para asignar un defensor público a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), durante la audiencia realizada este jueves 3 de septiembre. La determinación se produjo porque González no se conectó a la diligencia, no había acreditado un nuevo abogado y el despacho tampoco tenía información reciente sobre su paradero o representación jurídica. El procesado enfrenta un juicio por su presunta participación en hechos relacionados con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La audiencia fue aplazada para el miércoles 10 de septiembre, fecha en la que el Tribunal espera contar con la representación jurídica del exfuncionario. La medida busca garantizar su derecho a la defensa y permitir la continuidad de las actuaciones judiciales.

La renuncia de Iván Cancino dejó a González sin abogado acreditado

González quedó sin abogado de confianza después de que Iván Cancino renunciara a su representación tras asumir el cargo de ministro de Justicia el 7 de agosto. En comunicaciones remitidas anteriormente al Tribunal, el exdirector del Dapre manifestó que analizaba distintas alternativas para reemplazar a Cancino. También explicó que se encontraba fuera del país y que esto había dificultado reunirse personalmente con uno de los abogados que contemplaba para asumir su defensa. “Por encontrarme fuera del país ante la necesidad de una entrevista personal con el posible defensor, hemos programado un encuentro para el día miércoles 2 de septiembre. Esto por atrasos en la visa. Espero llegar a un acuerdo y poder informarles oportunamente sobre esta decisión”. Sin embargo, el encuentro mencionado no derivó, hasta el momento de la audiencia, en la acreditación de un nuevo apoderado ante el despacho. La secretaría del Tribunal informó que el miércoles 2 de septiembre envió un correo electrónico a González para conocer si había concretado la contratación de un abogado. No obtuvo respuesta y el procesado tampoco ingresó a la diligencia del día siguiente. “El día de ayer a las 5:13 de la tarde, al mismo correo electrónico para saber si se había concretado el tema del abogado. Pero, pues, hasta el momento no nos ha remitido ninguna comunicación ni se ha conectado a la audiencia”. La Fiscalía General de la Nación también señaló durante la audiencia que no tenía información sobre la eventual contratación de un defensor por parte de González. Lea también: Con cédulas falsas y huellas de silicona: esta es la mujer que vendía lotes de víctimas del terremoto con estafa en Risaralda

Tribunal pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo

Ante la ausencia del procesado y la falta de un abogado acreditado, el magistrado Efraín Adolfo Bermúdez Mora dispuso que la secretaría solicitara a la Defensoría del Pueblo la asignación de un defensor público. “En caso de que el procesado no se designe un apoderado oportunamente, el despacho elevará la solicitud respectiva al Sistema Nacional de Defensoría Pública, para la designación de un profesional que lo represente”. Posteriormente, el magistrado explicó la razón de la determinación adoptada durante la diligencia: “No hay noticia de abogado, no hay noticia de don Carlos Ramón González Merchán. En consecuencia, se dispondrá que por secretaría se solicite a la Defensoría del Pueblo la asignación de un defensor público que asista a don Carlos Ramón González Merchán en este proceso o, por lo menos, para que dé curso a esta audiencia”. Con esta actuación, el Tribunal busca que el proceso pueda continuar con la presencia de una representación jurídica para González. La próxima audiencia quedó programada para el 10 de septiembre. De interés: Alianza Verde se declara en independencia frente a gobierno de De la Espriella, ¿derrota para los petristas de esa colectividad?

González lleva dos años fuera de Colombia

Durante la diligencia se indicó que Carlos Ramón González permanece fuera de Colombia desde hace aproximadamente dos años. Según la información expuesta en la audiencia, el exfuncionario estaría en Nicaragua bajo la figura de asilo político. La falta de información reciente sobre su situación fue señalada por el despacho judicial al momento de disponer la solicitud ante la Defensoría del Pueblo. Hasta la audiencia del 3 de septiembre tampoco se había informado oficialmente al Tribunal sobre la designación de un nuevo abogado. Entérese: Gobierno actualizó directiva para hablar con medios: ministros darán entrevistas con previa autorización

Los delitos por los que enfrenta el juicio

Carlos Ramón González enfrenta un juicio por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el entonces director del Dapre habría dado el visto bueno a la entrega de recursos a los entonces presidentes del Congreso, en hechos relacionados con el caso de la UNGRD. Según la acusación, Iván Name, entonces presidente del Senado, habría recibido $3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle, quien presidía la Cámara de Representantes, habría recibido $1.000 millones de pesos. La Fiscalía atribuye a González una participación en la autorización de esos pagos y sustenta en esos hechos parte de los cargos por los que actualmente enfrenta el proceso judicial. La audiencia del 10 de septiembre será la siguiente actuación prevista por el Tribunal Superior de Bogotá, mientras se define la representación jurídica que tendrá González Merchán dentro del proceso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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