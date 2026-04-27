Carro atropelló a habitantes de calle en el deprimido de Villanueva: Hay dos muertos y tres heridos

Un grave accidente se registró en la mañana de este lunes en el deprimido de Villanueva, centro de Medellín, luego de que un carro particular arrollara a cuatro habitantes de calle, dejando a dos de ellos muertos y otros dos lesionados. Las autoridades investigan el estado en el que estaba el conductor antes del siniestro.
Los hechos se registraron a la 1:26 de la mañana en la calle 58 con la carrera 57, en este corredor del centro de Medellín que enlaza el sector de La Minorista con la avenida Oriental, lugar donde se congregan los habitantes de calle, muchos de ellos para dormir.