“Lo que está ocurriendo en Colombia tiene impacto directo en la seguridad de EE. UU.”: Gutiérrez al FBI y la DEA sobre “tarimazo” de Petro

El tarimazo del presidente Gustavo Petro en Medellín, el pasado 21 de junio, sigue dando de qué hablar. En las últimas horas se conoció que el alcalde Federico Gutiérrez envió una carta de siete páginas al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al FBI y a la DEA en la que expuso los hechos como “información relevante sobre situación crítica de seguridad y criminalidad trasnacional”.
Le puede interesar: Un combo de Aranjuez habría puesto buses para “tarimazo” de Petro en Medellín: Fiscalía
El mandatario distrital comenzó la misiva a las autoridades estadounidenses expresando la preocupación por cuenta de acciones que, en su consideración, están “presuntamente favoreciendo de forma directa e indirecta a estructuras criminales que históricamente han afectado tanto la seguridad” de Medellín y de países aliados como los Estados Unidos.
“Desde la década de 1980, cuando el Cartel de Medellín dominaba el narcotráfico global, hasta la actualidad, la ciudad ha sido un nodo estratégico para actividades delictivas transnacionales”, sostuvo Gutiérrez en el mensaje en el que también recordó que las estructuras delincuenciales mutaron de un modelo criminal centralizado hacia “redes fragmentadas pero interconectadas”, entre las que mencionó a la “Oficina” y a Grupos Delictivos Organizados (GDO), como “El Mesa”, “Los Chatas”, “Pachelly”, “La Terraza”, “Robledo” y “La Sierra”-, y los G.D.C.O. como “San Pablo” y “La Oficina del Doce”.
El alcalde indicó que estos continúan con su actuar delictivo en la ciudad y el Valle de Aburrá, con hechos como tráfico internacional de estupefacientes con destino principal a Norteamérica y Europa, y reiteró que dichos grupos delincuenciales tienen como aliados activos a carteles de otros países, como el “Tren de Aragua”, “CJNG”, “Cartel de Sinaloa”, “Mafia Albanesa”, “Choneros”, “Lobos”, “Cartel de los Soles”, “Maras Salvatruchas”, “Ndrangheta” y “Camorra”, entre otros.