Caso Nicolás Petro: Fiscalía solicita cárcel y argumenta que todo pasó “bajo su conocimiento y provecho económico”

La fiscal Lucy Marcela Laborde pidió una medida de aseguramiento intramural para el exdiputado, argumentando que este presuntamente manipuló la adjudicación de contratos y accedió a información privilegiada del caso.

  • Nicolás Petro ya había rechazado todos los cargos que se le han imputado. Foto: Colprensa.
    Nicolás Petro ya había rechazado todos los cargos que se le han imputado. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En uno de los dos juicios judiciales que enfrenta Nicolás Petro, la Fiscalía pidió que el hijo del Presidente sea enviado a la cárcel por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. La semana pasada, Nicolás Petro rechazó todos los cargos que se le imputaron.

En una audiencia realizada este martes en un juzgado de Barranquilla, la fiscal Lucy Laborde, argumentó las razones por las cuales el hijo del presidente debe ser privado de la libertad.

Amplíe la noticia: Caso Nicolás Petro: no aceptó ninguno de los delitos imputados por la Fiscalía, ¿qué sigue?

Según la fiscal Laborde ya ha detallado la durante la imputación de los cargos en sesiones anteriores, presuntamente Petro se habría interesado indebidamente en dos contratos por $400 y $572 millones, usando su influencia política como diputado para direccionar la contratación a favor de FUCOSO.

La Fiscalía ha expresado que esta conducta se dio a través de su participación en dos contratos firmados por la Gobernación del Atlántico con la Fundación FUCOSO. Petro, si bien como diputado no tenía la facultad de firmar contratos, al parecer su influencia política —respaldada por haber sido uno de los candidatos más votados en las elecciones a la Gobernación— le habría permitido presuntamente incidir en las decisiones.

La fiscal reforzó su petición de medida de aseguramiento citando las irregularidades encontradas en la documentación del exdiputado. Señaló que existen inconsistencias tanto en la hoja de vida como en la declaración de renta del procesado, aspectos que, según expone la fiscal, justifican plenamente la imposición de una medida restrictiva de la libertad.

Laborde, afirmó que “El secretario departamental determinaba la elección de ‘Fucoso’ por solicitud expresa que se realizaba por usted, señor Nicolás Petro, para lo cual dentro del marco de división de funciones, usted encargó a su esposa Day Vásquez para que estableciera los contactos y las adecuaciones contractuales entre la entidad pública y los directivos de ‘Fucoso’. Todo bajo su orden, conocimiento, instrucciones previas y provecho económico”, en sesiones pasadas.

La privación de libertad

“Ahora sí, su señoría, esta delegada solicita a usted imponer al señor Nicolás Fernando Petro Burgos medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión intramural, conforme al artículo 307, literal A, del Código de Procedimiento Penal”, afirmó la fiscal Laborde.

Además, Laborde argumentó que el exdiputado actuó con total conocimiento. Asegura que Petro “actuó plenamente consciente” y eligió “planear, organizar y ejecutar dichas conductas ilícitas”.

Enfatizó que el implicado era consciente de la gravedad de sus actos al momento de cometerlos. Y aseguró que la influencia ilegal se ejerció a través de Day Vásquez, en este entramado que involucraría también a la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera.

Lea aquí: Al menos $100 millones para adultos mayores habrían terminado en manos de Nicolás Petro, según Fiscalía en nueva imputación de cargos

Según la funcionaria, la exgobernadora tenía un “interés de doble vía” con Nicolás Petro y Day Vásquez, calificando esto como una “actividad ilícita en cadena con beneficios para todos los partícipes”.

“Es así que hay un interés de doble vía entre el señor Nicolás Petro y la gobernadora del Atlántico (Elsa Noguera), en la que obtienen beneficios mutuos”, dijo durante la sesión la fiscal Laborde este martes.

En paralelo a este juicio, el exdiputado enfrenta un juicio oral por los delitos de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué delitos acusa la Fiscalía a Nicolás Petro?
Interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
¿Qué contratos están bajo la lupa?
Dos contratos de la Gobernación del Atlántico con FUCOSO por $400 millones y $572 millones, presuntamente direccionados por Petro.
¿Por qué la Fiscalía pide medida intramural?
Alega riesgo para el proceso y sostiene que Petro actuó conscientemente y con beneficio económico.
¿Qué papel habría tenido Day Vásquez?
Según la Fiscalía, habría servido como enlace para coordinar el direccionamiento contractual.
