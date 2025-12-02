Caso Nicolás Petro: Fiscalía solicita cárcel y argumenta que todo pasó “bajo su conocimiento y provecho económico”

En uno de los dos juicios judiciales que enfrenta Nicolás Petro, la Fiscalía pidió que el hijo del Presidente sea enviado a la cárcel por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. La semana pasada, Nicolás Petro rechazó todos los cargos que se le imputaron.

En una audiencia realizada este martes en un juzgado de Barranquilla, la fiscal Lucy Laborde, argumentó las razones por las cuales el hijo del presidente debe ser privado de la libertad.

Según la fiscal Laborde ya ha detallado la durante la imputación de los cargos en sesiones anteriores, presuntamente Petro se habría interesado indebidamente en dos contratos por $400 y $572 millones, usando su influencia política como diputado para direccionar la contratación a favor de FUCOSO.

La Fiscalía ha expresado que esta conducta se dio a través de su participación en dos contratos firmados por la Gobernación del Atlántico con la Fundación FUCOSO. Petro, si bien como diputado no tenía la facultad de firmar contratos, al parecer su influencia política —respaldada por haber sido uno de los candidatos más votados en las elecciones a la Gobernación— le habría permitido presuntamente incidir en las decisiones.