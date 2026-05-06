Centro Democrático denuncia que Paloma Valencia no puede hacer campaña en zonas rurales del Valle

El diputado del Valle, Rafael Rodríguez, aseguró que las situaciones más delicadas se estarían presentando en municipios como Dagua y Jamundí , donde, según denunció, existirían casos de constreñimiento electoral que estarían afectando el desarrollo normal de las actividades políticas de cara a los comicios del próximo 31 de mayo.

Según dirigentes de esa colectividad, la candidata presidencial Paloma Valencia no ha podido ingresar a algunos municipios debido a presiones y amenazas de grupos armados ilegales.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, el Centro Democrático encendió las alarmas en el Valle del Cauca por presuntas restricciones para hacer campaña en varias zonas rurales del departamento.

Las denuncias se conocen en medio de un ambiente de preocupación nacional por las garantías de seguridad durante la campaña presidencial, especialmente en regiones con presencia de estructuras armadas ilegales y disputas territoriales.

Pese a estas advertencias, las autoridades electorales en el Valle del Cauca entregaron un parte de tranquilidad tras la realización del quinto Comité de Seguimiento Electoral.

El delegado de la Registraduría Nacional en el departamento, Rodrigo Molano, afirmó que existe un despliegue de seguridad suficiente para proteger la jornada electoral en las más de 11.000 mesas de votación habilitadas.

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Según explicó el funcionario, la Fuerza Pública garantizó cobertura total en los puestos de votación y la Registraduría aseguró contar con la logística necesaria para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con normalidad y tranquilidad en todo el departamento.

Durante el comité también surgieron inquietudes por solicitudes de traslado de puestos de votación en algunas zonas.

Molano indicó que esas peticiones deberán ser estudiadas primero por el Comité Electoral y, posteriormente, por el Comité Departamental antes de tomar una decisión definitiva.