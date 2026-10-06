¿Quién cabe en el Centro? Giuseppe Caputo, Carmen Gil Vrolijk y Yubely Vahos se reúnen en La Pascasia para conversar sobre el Centro de Medellín

El Centro de Medellín guarda historias oscuras y también solidarias, y está hecho de convergencias y disputas. Tiene teatros, cines independientes, salones de jazz y de salsa, galerías como las del Palacio y pinturas en los bajos del Metro. Sin ese barullo de movimientos, simplemente no sería lo que es.

Esa mezcla es la que La Pascasia, casa cultural del barrio Bomboná, quiere poner a conversar. Como dicen, tras diez años de bailes y conciertos, sus piernas descansan para darle paso a las cavilaciones. Con esto le dan inicio al ciclo Primero baila... piensa después, que organiza con la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos de la Alcaldía, y que ya tuvo su primer encuentro, “La vida en el barrio”, y ahora llega el segundo, “Todos en el centro”.

Será una conversación con varios vértices. Para empezar, hablar de diversidad en La Candelaria, que tiene cerca de 80.000 habitantes y recibe cada día a más de un millón de personas de paso, implica en sí mismo un esfuerzo enorme, al que se suman las cuestiones sobre inclusión, dignidad y otros temas. Quienes tendrán esa tarea son un grupo de artistas destacados del país.

Entérese: ¿Sí es tan cool el Centro de Medellín como lo pintan?

Uno de ellos es Giuseppe Caputo, poeta y uno de los escritores jóvenes más prometedores de Latinoamérica. Él cuenta vive cerca del parque de la Independencia, en el centro de Bogotá, en donde ha logrado leer patrones similares que se repiten en las calles de Medellín.

Dice, por ejemplo, que ese parque colinda con barrios de casi todos los estratos. Él, en sus paseos cotidianos con su perra, ha visto con sorpresa las convergencias: “Los perros se buscan para jugar, y eso termina provocando una integración social muy inesperada entre personas de todos los barrios”, cuenta.

Sin embargo, aclara que esa integración no borra el conflicto. “La convergencia necesariamente va a implicar tensión social”, y eso, convergencias y tensiones sociales, es algo que siempre van a tener los centros urbanos.

Él cuenta, por ejemplo, que como hombre gay sabe que el clóset provoca “una militarización del cuerpo”, esta militarización se puede ver en los cuerpos tiesos que caminan con miedo a las miradas ajenas.

Allí está el otro punto que rescata Caputo; lo vital que resulta la espontaneidad para que cada quien pueda “perderse sin que eso sea una fuente de peligro”.

Pero claro, a veces se vuelve impensable en lugares como estos. Y allí es donde el escritor cree que está el papel del arte, por su capacidad de reimaginar la vida y aportar a que lugares álgidos como estos puedan expandirse para volverse puntos de encuentro.

Por otro lado, también participará Carmen Gil Vrolijk, profesora asociada de Arte en la Universidad de los Andes, artista, curadora y directora de la compañía La Quinta del Lobo. Ella pone por su parte la lupa en las ciudades que crecen hacia periferias donde se construyen viviendas y centros comerciales, pero casi nunca espacios culturales, un fenómeno muy colombiano y que ha vivido Medellín en distintas épocas.

Cree que aunque la cultura siempre ha vivido en el Centro, y de hecho el Centro de Medellín concentra gran parte de la oferta cultural, a muchas personas no les gusta ir porque allí se mezclan clases sociales y las zonas son más populares.

“Eso es una gran pérdida”, dice. Y es que para ella sentirse parte de una ciudad es precisamente “conocerla, habitar sus lugares... pero caminarla también”, porque el Centro “es el lugar donde realmente la ciudad late y cobra vida”.

Gil también destaca que Medellín, particularmente, tiene la fortaleza de un gran circuito cultural donde confluye gente de distintos orígenes, y en este sentido tiene el reto de llevar a ese circuito a quienes no tienen el consumo cultural arraigado en su vida diaria.