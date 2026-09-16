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Apareció el cantante Chakal del Sur tras aterradora llamada con disparos de fondo en Jamundí y ser reportado desaparecido

La alerta nacional se había encendido horas antes, luego de que el artista desapareciera en el Valle del Cauca en medio de una llamada telefónica interrumpida por detonaciones de arma de fuego. Su hija confirmó la aparición.

  • El intérprete huilense Fabio Nelson Silva, condecorado por el Congreso por su trayectoria en la música popular, fue el centro de horas de máxima tensión tras perderse el rastro en Jamundí. FOTO: Tomada de redes sociales @chakaldelsur y cortesía
    El intérprete huilense Fabio Nelson Silva, condecorado por el Congreso por su trayectoria en la música popular, fue el centro de horas de máxima tensión tras perderse el rastro en Jamundí. FOTO: Tomada de redes sociales @chakaldelsur y cortesía
El Colombiano
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hace 29 minutos
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Minutos antes de la medianoche de este martes 15 de septiembre de 2026, la incertidumbre en el entorno de la música popular llegó a su fin. Fabio Nelson Silva, conocido artísticamente como Chakal del Sur, fue hallado con vida tras varias horas de angustia y zozobra provocadas por su repentina desaparición en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

La confirmación del retorno del artista estuvo a cargo de su propia familia y equipo de trabajo. A través de una historia publicada recientemente en su cuenta de Instagram (@silv_123l), la hija del intérprete entregó el parte de tranquilidad a la fanaticada del músico.

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“Gente, ya apareció mi papá Chakal del Sur. Muchísimas gracias; después les contaremos qué pasó. Muchas gracias a los chakalistas. Dios me los bendiga y no crean nada de lo que estén diciendo en las redes sociales; ya apareció. Dios me los bendiga. Muchas gracias”, manifestó la joven en la publicación.

Incomunicación repentina y ruidos de detonaciones

La alerta sobre la suerte del cantante de temas conocidos como El amor y la felicidad, Carita angelical y Antes que muera se encendió durante la tarde del mismo martes 15 de septiembre.

Silva se encontraba en Jamundí atendiendo asuntos de índole familiar cuando sostuvo una conversación telefónica laboral, hacia las 4:30 p. m., con su mánager, Víctor Espinel. Durante dicho diálogo, la comunicación se vio interrumpida de forma abrupta por sonidos alarmantes.

Según precisó el equipo del artista mediante un comunicado oficial, en el transcurso de la llamada se escucharon voces elevadas, gritos y sonidos correspondientes a detonaciones de armas de fuego, momento en el cual el contacto se cortó de forma intempestiva sin posibilidad de restablecer la línea.

Ante la falta de datos sobre su paradero y condición física, los allegados del músico solicitaron el auxilio inmediato de las autoridades y de la comunidad del sector para recopilar información.

Durante las horas de búsqueda no se registró un reporte oficial de la Policía Nacional, la Alcaldía de Jamundí ni la Gobernación del Valle del Cauca que precisara la ocurrencia de un delito, por lo que el círculo del cantante pidió abstenerse de difundir versiones sin verificar.

Trayectoria del artista huilense

Fabio Nelson Silva es oriundo de Tello, Huila, y ha desarrollado su carrera en la escena de la música popular en Colombia con composiciones dedicadas al amor, el desamor y vivencias cotidianas.

Entre sus colaboradores se destacan grabaciones como La Piratia, junto a Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, así como su participación en el tema El malo soy yo, al lado de Juan Carlos Zarabanda y Darío Darío.

En octubre de 2025, la Cámara de Representantes le otorgó la Orden de la Libertad Simón Bolívar por su aporte a la cultura nacional, reconocimiento promovido por la exrepresentante Luz Ayda Pastrana Loaiza.

Al final, en la tarde de este miércoles 16 de septiembre, el cantante de música popular se pronunció a través de un video y contó la verdad de lo que le pasó y aseguró que fue víctima de la inseguridad del país. El artista sostuvo que fue interceptado cuando compraba unas cosas para un evento familiar.

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“Desafortunadamente, viví la inseguridad del país. Me tocó. Me metieron un susto muy berraco. Estaba hablando con el manager mío cuando siento de un momento a otro que me agarran y me apuntan; se me llevan el reloj, la cadena, el celular, el bolso con los papeles. Ellos hicieron unos disparos y quedé totalmente incomunicado”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Chakal del Sur y cuáles son sus canciones más conocidas?
Chakal del Sur es el nombre artístico de Fabio Nelson Silva, un cantante colombiano de música popular nacido en Tello, Huila. Entre sus producciones y canciones más destacadas se encuentran El amor y la felicidad, Carita angelical, Antes que muera, La Piratia (grabada junto a Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato) y El malo soy yo (en colaboración con Juan Carlos Zarabanda y Darío Darío).
¿Qué ocurrió exactamente durante la llamada telefónica previa a la desaparición de Chakal del Sur?
Hacia las 4:30 p. m. del 15 de septiembre de 2026, el cantante sostenía una conversación telefónica laboral con su mánager, Víctor Espinel, cuando de fondo comenzaron a escucharse gritos, voces elevadas y sonidos semejantes a detonaciones de armas de fuego. Tras estos ruidos, la comunicación se cortó de forma intempestiva y se perdió todo contacto con el artista.
¿Dónde y por qué se encontraba Chakal del Sur el día de los hechos?
El artista se encontraba en el municipio de Jamundí, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, realizando diligencias de carácter personal y familiar.
¿Qué dijeron las autoridades oficiales sobre la desaparición o posible secuestro del cantante?
Hasta el momento en que se confirmó su reaparición, ni la Policía Nacional, ni la Alcaldía de Jamundí, ni la Gobernación del Valle del Cauca emitieron un pronunciamiento o reporte oficial que confirmara la comisión de un delito o esclareciera los detalles de lo sucedido.
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