“El jefe confía en ti”: los chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández que salpicarían a Petro

Hace dos semanas se conocieron registros telefónicos y mensajes que supuestamente relacionarían al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández con Olmedo López, protagonista del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y actualmente investigado por la Fiscalía. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha señalado en entrevistas que esos elementos serían información “descontextualizada”. Sin embargo, este fin de semana se conocieron nuevos chats entre Fernández y López en los que aparecería mencionado el entonces presidente Gustavo Petro. En contexto: Denuncian a Vladimir Fernández tras nuevas revelaciones que lo salpican en el caso de la UNGRD ¿cuales son los hechos? Los mensajes, revelados por Cambio, hacen referencia a decisiones sobre nombramientos y convocatorias a reuniones. Una de las conversaciones, por ejemplo, contiene una frase en la que Fernández le habría informado a López que ya había puesto al tanto al “jefe”. El contenido de los intercambios, sin embargo, no permite establecer qué información habría recibido Petro ni si las referencias al mandatario estaban relacionadas con actuaciones regulares del Gobierno o con las irregularidades que posteriormente se conocieron en la UNGRD.

“Ya le conté todo al jefe”

Uno de los intercambios que ahora se conocen ocurrió el 7 de diciembre de 2023, cuando Vladimir Fernández todavía se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia, pero estaba a pocos días de asumir como magistrado de la Corte Constitucional. Según los mensajes conocidos, Fernández le habría escrito a Olmedo López: “Ya le conté todo al jefe”. Cinco días después, Fernández le habría enviado a López una resolución del Ministerio de Hacienda mediante la cual se asignaron $700.000 millones a la UNGRD. Parte de esos recursos terminaría financiando contratos para carrotanques y jagüeyes en La Guajira, que hoy hacen parte de las investigaciones por corrupción en la entidad. Pero los mensajes no precisan qué fue exactamente lo que Fernández le dijo al entonces presidente. El 19 de diciembre de 2023, una semana después de la resolución mediante la cual se habían trasladado recursos a la UNGRD, López le habría contado a Fernández que llevaba desde el día anterior “con el jefe” en la agenda presidencial. Ese mismo día, la Contraloría ratificó una decisión que podía afectar la permanencia de López al frente de la entidad. El entonces director de la UNGRD habría buscado orientación de Fernández, cuando ya era magistrado de la Corte. Según los mensajes, Fernández habría planteado hablar al día siguiente “pa’ decirle al jefe qué hacemos”.

El nombramiento de Olmedo López

Olmedo López asumió la dirección de la UNGRD el 28 de abril de 2023. Pero días atrás, al parecer, López ya estaba buscando ese cargo. Justamente las primeras referencias a Gustavo Petro que aparecerían en los intercambios se remontan al 4 de abril de 2023. Ese día Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, le habría enviado a López el decreto mediante el cual había sido designado superintendente de la Economía Solidaria. Horas después, el secretario general del Ministerio de Hacienda le comunicó a López que existía una instrucción para revocar el nombramiento. “El jefe dio la orden por un tema de la súper financiera”, habría dicho Fernández. Trece días después de la revocatoria, López buscaba otra posición dentro del Gobierno. En una conversación con Fernández, señaló que Luis Fernando Velasco, entonces director encargado de la UNGRD, lo había contactado “a nombre del señor presidente”. La propuesta inicial habría sido un contrato y posteriormente una asesoría en la Alta Consejería para las Regiones. López habría rechazado esas alternativas porque supuestamente no correspondían con sus aspiraciones. Luego, López fue nombrado director de la UNGRD. Otro intercambio ocurrió el 9 de octubre de 2023. Ese día, Fernández habría utilizado una segunda línea telefónica para escribirle a López: “Q vengas dice el jefe”. Poco después escribió: “Ya hice la vuelta, pero siento que la embarramos”. No hay detalles sobre quiénes participaron en la eventual reunión ni sobre esa “vuelta”.

El último intercambio y la referencia a “el pre”

El último intercambio habría ocurrido el 16 de enero de 2024. Una semana antes, Sneyder Pinilla había llegado al apartamento de la abogada Solangel Torres, cuya dirección Fernández le había enviado a López. En ese contexto, el entonces director de la UNGRD habría escrito que realizaría algunos cambios en nombramientos de acuerdo con una “nueva mirada del país progresista”. La respuesta atribuida a Fernández fue: “El pre confía en ti. Mucho juicio”. La expresión “el pre” aparece en otros intercambios como una supuesta referencia a Gustavo Petro. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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