“El jefe confía en ti”: los chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández que salpicarían a Petro

Hace dos semanas se conocieron registros telefónicos y mensajes que supuestamente relacionarían al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández con Olmedo López, protagonista del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y actualmente investigado por la Fiscalía.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha señalado en entrevistas que esos elementos serían información “descontextualizada”. Sin embargo, este fin de semana se conocieron nuevos chats entre Fernández y López en los que aparecería mencionado el entonces presidente Gustavo Petro.
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Los mensajes, revelados por Cambio, hacen referencia a decisiones sobre nombramientos y convocatorias a reuniones. Una de las conversaciones, por ejemplo, contiene una frase en la que Fernández le habría informado a López que ya había puesto al tanto al “jefe”.
El contenido de los intercambios, sin embargo, no permite establecer qué información habría recibido Petro ni si las referencias al mandatario estaban relacionadas con actuaciones regulares del Gobierno o con las irregularidades que posteriormente se conocieron en la UNGRD.