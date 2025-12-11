Qué desastre: lesionados por pólvora se duplicaron en Medellín y pabellones de quemados en Antioquia están al límite

No hay manera de matizar el fracaso como sociedad que representa el balance de lesionados por pólvora en Antioquia en poco menos de dos semanas de diciembre. En el último reporte del Instituto Nacional de Salud la cifra de lesionados llegó a 63 casos, 33 en Medellín que casi triplica los casos de cualquier otra ciudad en Colombia.
Del total de casos, 44 son adultos y 19 menores de edad. Seis personas han resultado amputadas, pero la lista de afectaciones es extensa: 17 lesiones en rostro, 15 en mano, 15 en miembros superiores, 6 en tronco, 6 en miembros inferiores, 6 lesiones de daño ocular, 4 de cuello, 2 con daño auditivo, 1 en pie y otra lesión en genitales.
Entre los últimos casos están el de un bebé de un año de vida en Medellín que resultó con quemaduras de primer grado en brazos al observar mientras quemaban una bengala a su lado. También en Medellín, otro niño de cinco años resultó con daño auditivo mientras observaba detonar bengalas.