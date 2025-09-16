Claro mejoró la conectividad en el aeropuerto José María Córdova y pronto llegará la red 5G

El Aeropuerto Internacional José María Córdova (JMC), que moviliza cerca de 13,2 millones de pasajeros al año, contará con una infraestructura digital renovada gracias a la instalación de una estación base distribuida con tecnología avanzada.
El proyecto garantiza una red 4G robusta y de alta velocidad, mejorando la experiencia de los usuarios en salas de espera y zonas de embarque, al tiempo que optimiza procesos críticos en la operación aeroportuaria.
Según el operador de telecomunicaciones Claro, este desarrollo es estratégico para Antioquia, donde la compañía ha comprometido inversiones por más de USD$70 millones entre 2024 y 2025.
Germán Herrera, director regional de Claro Colombia, destacó que el aeropuerto “es un punto estratégico” y resaltó el trabajo conjunto con los concesionarios para fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones en la región.