Claro mejoró la conectividad en el aeropuerto José María Córdova y pronto llegará la red 5G

El Aeropuerto Internacional José María Córdova (JMC), que moviliza cerca de 13,2 millones de pasajeros al año, contará con una infraestructura digital renovada gracias a la instalación de una estación base distribuida con tecnología avanzada. El proyecto garantiza una red 4G robusta y de alta velocidad, mejorando la experiencia de los usuarios en salas de espera y zonas de embarque, al tiempo que optimiza procesos críticos en la operación aeroportuaria. Consulte: “Estamos bastante preparados para competir”: presidente de Claro habla de compra de Movistar por parte de Millicom Según el operador de telecomunicaciones Claro, este desarrollo es estratégico para Antioquia, donde la compañía ha comprometido inversiones por más de USD$70 millones entre 2024 y 2025. Germán Herrera, director regional de Claro Colombia, destacó que el aeropuerto “es un punto estratégico” y resaltó el trabajo conjunto con los concesionarios para fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones en la región.

Preparativos para el despliegue de la red 5G en Antioquia

La empresa confirmó que próximamente dará inicio al despliegue de su red 5G en el aeropuerto, lo que permitirá servicios avanzados como transmisión de video en alta definición, integración de dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de control inteligente en procesos como el manejo de equipaje o el acceso de pasajeros.

Con estas innovaciones, Claro busca responder a la creciente demanda de conectividad de los viajeros y operadores aeroportuarios, consolidando al JMC como una infraestructura digitalmente competitiva a nivel internacional.

Inversión en fibra óptica y expansión de cobertura en Antioquia

El plan de Claro en Antioquia va más allá del aeropuerto. La compañía ha habilitado más de 717.000 nuevos accesos de fibra óptica en zonas clave del departamento, alcanzando una cobertura del 63%. Esto facilita la migración hacia redes más robustas y mejora la productividad de hogares y empresas. Entérese: Claro se conecta con Antioquia a través de historias inspiradoras Asimismo, Claro ha extendido su conectividad a infraestructuras críticas como el Túnel de Aburrá Oriente y desplegado 130 kilómetros de fibra óptica en el centro de Medellín. En materia móvil, ha instalado 33 estaciones base rurales y puesto en operación 161 estaciones 5G en Medellín y Envigado, con planes de llegar progresivamente a otros municipios del Valle de Aburrá y del departamento.

Claro como motor de la transformación digital en Colombia

Con estas inversiones, Claro busca consolidarse como una compañía de tecnología que impulsa la competitividad y la transformación digital en el país. Su objetivo es ofrecer soluciones que fortalezcan tanto la infraestructura regional como la experiencia de los usuarios. Lea también: Millonaria multa a Tigo: Superindustria le impone sanción por fallas en portabilidad numérica Actualmente, Claro es el operador móvil con mayor cobertura en Colombia, con presencia en 1.104 municipios y una red de 10.468 torres. Cuenta con más de 40 millones de usuarios de servicios de voz y datos móviles, y ofrece además internet fijo, telefonía y televisión a más de tres millones de hogares.

América Móvil, el respaldo global de Claro