Colombia vs Argentina: ¿qué Selección ganará la semifinal de la Copa Mundo Sub-20? Esto dice la Inteligencia Artificial

Colombia está a un paso de hacer historia. Este miércoles en Santiago de Chile, la Selección Sub-20 se medirá ante la poderosa Argentina por un cupo a la gran final del Mundial de la categoría. Será un duelo con aroma a clásico sudamericano, marcado por la ilusión tricolor y la presión albiceleste.

El camino de Colombia ha sido sólido y valiente. Los dirigidos por César Torres ganaron el Grupo F con cinco puntos, tras vencer a Arabia Saudita (1-0) y empatar con Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

En los duelos de eliminación directa mostraron carácter: golearon 3-1 a Sudáfrica en octavos y firmaron una heroica remontada 3-2 ante España en los cuartos. Sin Néiser Villarreal, su figura suspendida, el equipo confía en su bloque colectivo, la intensidad por las bandas y la inspiración de jugadores como Óscar Perea, Jordan Barrera y Joel Canchimbo.

Lea: Sin sus estrellas, Colombia y Argentina buscan la final del Mundial Sub-20; antecedentes y posibles nóminas para el decisivo juego

En la otra orilla, Argentina llega como favorita. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, fue la mejor del Grupo D con puntaje perfecto (9 de 9) y exhibió contundencia en cada fase: 4-0 a Nigeria en octavos y 2-0 a México en cuartos. Aunque también sufrió la baja de su estrella Maher Carrizo, su plantel mantiene la jerarquía y la tradición de una selección que sabe jugar estas instancias: seis títulos en 18 participaciones lo respaldan.

Los antecedentes no favorecen a Colombia. En el Mundial de 2005, Lionel Messi y compañía eliminaron al equipo cafetero con un 2-1 que aún se recuerda. Y en el más reciente Sudamericano Sub-20, Argentina ganó el duelo directo en el hexagonal final por la mínima diferencia. Sin embargo, el presente de los dirigidos por Torres invita a soñar: esta generación ha mostrado carácter, disciplina táctica y gol.