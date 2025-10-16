Movidas empresariales en Colombia crecieron 82% en valor y ya es el segundo con mayor capital movilizado en A. Latina

Las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) sirven como termómetro de la expansión empresarial y de los sectores que más capital atraen. En Colombia, este mercado tuvo un comportamiento mixto durante los primeros nueve meses de 2025.
Según el más reciente informe de Aon plc, elaborado junto con TTR Data y Datasite, el país registró 183 transacciones, lo que representa una caída del 24% frente al año anterior. No obstante, el valor total de las operaciones aumentó 82%, hasta alcanzar US$5.934 millones, cifra que posiciona a Colombia como el segundo mercado con mayor capital movilizado en América Latina.
En la región, se contabilizaron 2.118 transacciones por un valor conjunto de US$78.128 millones, lo que representa una leve contracción del 4% en el número de operaciones, pero un aumento del 24% en su valor agregado.
Brasil lideró el ranking latinoamericano con 1.303 operaciones y US$37.086 millones, seguido de Colombia (US$5.934 millones), Chile y México (US$5.312 millones cada uno), Argentina (US$4.973 millones) y Perú (US$2.165 millones).