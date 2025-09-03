Ministro Palma revive la idea de importar gas de Venezuela: “Ojalá podamos traer la primera molécula antes de que termine el año”

Durante el foro “Visión Frontera 2025”, realizado en Cúcuta, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno Nacional trabaja en la reactivación del suministro de gas desde Venezuela hacia Colombia, un proyecto que se espera poner en marcha antes de que finalice 2025.

“Hay que superar cualquier barrera para que los colombianos podamos disponer de esa gran riqueza que tienen en materia de gas (...) Ojalá podamos remover los obstáculos técnicos, jurídicos y económicos, y podamos tener una molécula de gas antes de que termine el año en beneficio del pueblo colombiano”, sostuvo el jefe de la cartera antes los medio de comunicación.

Hay que decir que en mayo de este año venía tomando fuerza la versión de que el plan de importar gas desde Venezuela no habría muerto del todo. De hecho, según un documento revelado por Caracol Radio, la petrolera PDVSA comezaría a transportar gas desde el vecino país a Colombia a finales de este año.

Hay que tener en cuenta que PDVSA administra el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, que tiene una extensión de 225 kilómetros, con 88,5 kilómetros en territorio colombiano y el resto en Venezuela. Sin embargo, lleva inactivo casi 10 años.

En ese entonces, el ministro Palma había defendido que Colombia enfrenta restricciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) que impiden estas transacciones, y que aún persiste la incertidumbre sobre la disponibilidad y la integridad del gasoducto, que actualmente no está disponible, así como sobre la calidad de las moléculas destinadas a la exportación.