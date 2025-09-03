¿Habrá decreto como dijo Petro o acuerdo? MinTrabajo aclaró cómo será el salario mínimo 2026

El presidente, Gustavo Petro, encendió de nuevo la discusión de lo que será el salario mínimo 2026 al afirmar que el próximo 31 de diciembre despedirá el año con “un buen decreto de elevación del salario mínimo”. La frase generó dudas sobre si la negociación quedaría a un lado y si el incremento para 2026 se impondría directamente desde la Casa de Nariño. Lea más: MinTrabajo reactivó la mesa de concertación del salario mínimo, ¿cuánto subiría para 2026? Para aclarar el asunto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, precisó que no se trata de eliminar la mesa de concertación, sino de recordar que, en caso de que no haya acuerdo entre empresarios y trabajadores, la Constitución y la ley facultan al presidente para fijar el aumento por decreto.

Cómo avanza la negociación del salario mínimo 2026

Aunque todavía faltan meses para el pulso de diciembre, el Gobierno ya instaló la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Sociales, en la que participan representantes de los trabajadores, empresarios, gremios, sindicatos y el Ejecutivo. “Fue una sesión inicial en la que los distintos sectores comenzaron a discutir los criterios para definir el aumento. La meta es que el incremento esté decidido antes de terminar el año”, explicó Sanguino en rueda de prensa. El funcionario insistió en que el decreto presidencial solo será la última instancia. La prioridad, dijo, es lograr un acuerdo concertado, como ha ocurrido en algunos años previos.

Las proyecciones oscilan entre $ 1.515.000 y $ 1.560.000, dependiendo de la cifra de la inflación.

El Ministerio de Trabajo adelantó que la discusión se hará con cifras en mano y acompañada de expertos en economía. Las primeras proyecciones ubican el salario mínimo de 2026 en un rango entre $1.515.000 y $1.560.000, dependiendo de la inflación que se registre al cierre de 2025. En cualquier caso, la decisión final se conocerá solo en diciembre, tras el pulso entre empresarios y sindicatos. Puede conocer más: Subida del salario mínimo a inicios de año sí le ha pegado duro a la inflación: gerente del Banco de la República

Los aumentos del salario mínimo en la última década

La historia reciente muestra que las negociaciones pocas veces terminan en consenso. Desde 2015, en seis ocasiones el incremento fue decretado por el Gobierno y en solo tres se logró acuerdo entre las partes: 2015: 4,6% → $644.350 (Decreto) 2016: 7% → $689.455 (Decreto) 2017: 7% → $737.717 (Decreto) 2018: 5,9% → $781.242 (Decreto) 2019: 6% → $828.116 (Consenso) 2020: 6% → $877.803 (Decreto) 2021: 3,5% → $908.526 (Decreto) 2022: 10,7% → $1.000.000 (Consenso) 2023: 16% → $1.160.000 (Consenso) 2024: 12% → $1.300.000 (Decreto) 2025: 9,53% → $1.423.500 (Decreto) Conozca aquí: ¿Cuánto subiría el salario mínimo en 2026? Esta es la propuesta de Petro

El ministro de Trabajo dijo que la idea es iniciar la discusión “con cifras en mano y con la presencia de expertos”. FOTO: Made with Google AI

La visión del Gobierno: subir ingresos y mantener estabilidad