Con aumento en subsidios de Colombia Mayor, ¿era necesaria una reforma pensional para dar bono a adultos mayores?

Uno de los ejes centrales de la reforma pensional es garantizar un ingreso digno a quienes dedicaron su vida al trabajo, pero no lograron pensionarse. Ese propósito se materializa en el Pilar Solidario, a través del bono pensional, una de las apuestas más importantes de la iniciativa, la cual parece enredarse cada vez más porque –entre otras cosas– el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, propuso declararla inconstitucional alegando vicios de trámite.
Este plan ha enfrentado un obstáculo de fondo y es su financiación. El bono mensual de $230.000, que se prometió a tres millones de adultos mayores pobres, sigue en el limbo porque el Presupuesto General de la Nación (PGN) no tiene espacio para financiar esta obligación, que costaría $8,3 billones.
Pero ahora la discusión tomó un nuevo giro, pues el Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció un aumento en el subsidio del programa Colombia Mayor, que pasará de $80.000 a $230.000 mensuales para 1,1 millones de beneficiarios y que saldrá del Presupuesto de la Nación. Se trata del mismo monto previsto para el bono pensional, aunque con una cobertura que no alcanza ni a la mitad de las personas que se pretenden alcanzar con la reforma.
El punto es que este ajuste se logró sin necesidad de la reforma pensional, pues los recursos provienen directamente del Presupuesto General de la Nación y no de los cambios estructurales que propone el proyecto de ley.
“Ahora con dinero presupuestal, dado que Ibáñez sabotea la ley pensional, ampliamos el bono pensional de $80.000 a $230.000 mensuales para hombres mayores de 75 años y mujeres mayores de 70 años que hoy no reciben pensión”, afirmó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, quien en anteriores ocasiones había asegurado que sin la aprobación de la reforma pensional no sería posible otorgar el bono pensional a los adultos mayores.