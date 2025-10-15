“Por sexto año, Colombia no logrará cumplir con la meta de inflación del Banco de la República”: Corficolombiana

El próximo año se perfila como un periodo de mayor dinamismo para la economía colombiana. Las proyecciones apuntan a que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá del 2,6% en 2025 a entre 2,8% y 3% en 2026. Sin embargo, este avance estaría condicionado por una inflación que no lograría ceder y por tasas de interés que se mantendrían elevadas.
Entre los pronósticos más recientes se encuentra el de Corficolombiana, que prevé una reactivación económica más sólida, aunque heterogénea entre sectores. La firma advierte, no obstante, que las finanzas públicas continúan en una posición frágil, lo que podría limitar el margen de maniobra del Gobierno en los próximos años.
En entrevista con EL COLOMBIANO, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que, sin un ajuste fiscal creíble, el país se mantendría “al filo del precipicio” en 2025 y 2026. Además, proyectó que el déficit fiscal superará el 7,5% del PIB al cierre de este año, mientras que la discusión del Presupuesto General de la Nación refuerza la percepción de que 2026 podría ser un año aún más complejo para las cuentas públicas.
Pabón también advirtió que podrían surgir nuevas presiones inflacionarias en los próximos meses, impulsadas principalmente por la discusión del salario mínimo y los ajustes en precios regulados. Estos factores, añadió, limitarían la capacidad del Banco de la República para acelerar la reducción de su tasa de interés.