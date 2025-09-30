FMI lanza alerta para Colombia: deterioro del marco fiscal podría provocar una “parada súbita en los flujos de capital”

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV de 2025 con Colombia y presentó un balance mixto de la economía en un año preelectoral. Mientras resaltó los avances en materia de crecimiento e inflación, advirtió sobre riesgos importantes en el frente fiscal.
Según el organismo, el aumento de la deuda y del déficit ha elevado los diferenciales soberanos y debilitado la confianza de los inversionistas, un escenario que amenaza la llegada de capitales al país. El foco de preocupación está en el deterioro de las finanzas públicas y en la suspensión de la regla fiscal anunciada por el Gobierno en junio pasado.