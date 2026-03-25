x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Soldado se grabó momentos antes de la caída del avión Hércules en Putumayo: así fueron los instantes previos al siniestro

Tras el siniestro aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que cobró la vida de 69 uniformados el pasado lunes festivo, se conoció un video inédito de 22 segundos grabado por el soldado profesional Juan Sebastián Chaverra instantes antes del impacto del avión Hércules C-130.

  • El video, de 22 segundos, muestra los momentos antes de la precipitación de la aeronave FOTO: Captura de video
    El video, de 22 segundos, muestra los momentos antes de la precipitación de la aeronave FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Tras el accidente aéreo que conmocionó a Colombia este lunes festivo y que dejó 69 uniformados fallecidos, ahora se conoció un video de un soldado minutos antes del accidente del avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Se trata de Juan Sebastián Chaverra, joven soldado oriundo de Bojayá, Chocó.

Nuevos detalles surgen tras la tragedia aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Militares se precipitó a tierra.

Entre el material probatorio de las últimas horas destaca una grabación de 22 segundos realizada por el soldado profesional Juan Sebastián Chaverra instantes antes del impacto.

En el video se observa parte de los 126 ocupantes preparándose para la ruta que conectaría a Puerto Leguízamo con Puerto Asís y, posteriormente, con la capital del país.

En el registro, Chaverra celebraba el inicio de sus vacaciones, las cuales planeaba dedicar a visitar a su familia y viajar a la ciudad de Medellín.

“Aquí ya despegando, muy bacano, la buena”, dijo Chaverra en el vídeo.

La noticia del fallecimiento de Chaverra, de 23 años, ha impactado profundamente a su comunidad en el departamento del Chocó. Oiden Chaverra, tío del uniformado, en entrevista con Telemedellín, describió al joven como una persona decidida a progresar dentro de la institución militar con el objetivo de brindar estabilidad a su madre.

¿Qué dijo el tío del soldado fallecido en el accidente?

“Para mí es algo que es imborrable porque aquí estoy como si lo estuviera viendo. Un pelao contento, alegre, muy respetuoso. A mí me decía: ‘Tío, yo a usted lo veo como mi papá’ y yo a él lo veía como mi hijo. ¿Por qué? Porque fue el único hijo que dejó mi hermano”, relató el familiar.

Además, le señaló al medio que: “Toda la familia está aquí con un dolor muy profundo y desgarrador; esto no era lo que esperábamos”.

El soldado Chaverra será despedido inicialmente en una ceremonia privada en Quibdó, para luego ser trasladado a su natal Bojayá, donde se realizarán sus honras fúnebres.

En la sede de Medicina Legal en Bogotá permanece el cuerpo del soldado. Mientras tanto, su familia coordina los procedimientos legales que permitan el retiro del cuerpo y su posterior movilización hacia territorio chocoano para brindarle el último adiós.

Asimismo, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas que ocasionaron el siniestro de la aeronave y desencadenaron una tragedia que enluta al país.

Lea también: Comienza la entrega de cuerpos de víctimas del avión Hércules accidentado

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida