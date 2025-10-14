Deuda pública de Colombia marca nuevo récord histórico: en un año creció $169 billones y ya preocupa su sostenibilidad

El Ministerio de Hacienda confirmó que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) alcanzó un nuevo récord histórico entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. De acuerdo con el reporte, la deuda aumentó $169 billones en solo 12 meses, el mayor salto anual desde 2002. Desde septiembre de 2022, cuando comenzó el actual gobierno, el saldo total de deuda ha crecido en $317 billones, una cifra sin precedentes que ha encendido las alertas de economistas y centros de investigación fiscal. Lea más: La deuda está en el punto más alto de la historia: Petro la empeoró en 37,4% en tan solo 3 años El investigador Felipe Jiménez Ángel señaló que si bien el gobierno anterior dejó una deuda elevada, la administración del presidente Gustavo Petro ha mantenido un ritmo de endeudamiento muy alto y a tasas históricas. “Es verdad que el gobierno Duque dejó una deuda muy alta. Pero también es verdad que el gobierno Petro ha seguido endeudándose a niveles nunca vistos y a tasas muy altas. No es cierto que el nivel de la deuda actual sea culpa del pasado”, afirmó Jiménez. En la misma línea, el economista Mario Fernando Cruz fue más crítico: “Apenas en un mes, el Gobierno Nacional tomó $33 billones en deuda. ¡En un mes! Es la cifra más alta de la historia. Sin ningún motivo que lo justifique. Tal es el desgreño y desorden fiscal. ¿Para dónde se está yendo la plata?”. El salto al que se refiere Cruz es el paso de la deuda colombiana de $1.105 billones en agosto de 2025 a $1.138 billones en septiembre de 2025. Para un aumento de $32,8 billones.

Cruz agregó que, con corte a septiembre de 2025, el Gobierno Petro ha tomado una nueva deuda por $334 billones. Es decir, de cada $100 deuda pública acumulada en historia, cerca de $30 se han tomado en actual periodo. “Esa deuda es 38,6% superior a anterior gobierno con pandemia y 1,3 veces la suma de gobiernos Santos y Uribe”, precisó.

Una “jugada maestra” o una bomba fiscal en cámara lenta

El Ministerio de Hacienda ha defendido su estrategia de endeudamiento, a la que economistas la han llamado como una “gimnasia financiera” para aliviar los intereses y mejorar el perfil de la deuda. El grupo de Coyuntura Económica de la Universidad EAFIT analizó las operaciones de canje, swaps (un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras) y emisión récord de bonos en euros, concluyendo que se trata de una jugada audaz y técnicamente sólida, pero con riesgos. Según el estudio, las operaciones de recompra de bonos locales y globales, sumadas a la búsqueda de crédito en francos suizos, permiten un ahorro temporal en el pago de intereses, reduciendo la relación deuda/PIB de 4,7% a 4,5%. “La sostenibilidad de esta estrategia dependerá de que el nuevo endeudamiento tenga condiciones realmente favorables y se complemente con disciplina fiscal y medidas para recuperar la confianza internacional. Sin un plan integral, esta gimnasia financiera corre el riesgo de ser solo un respiro momentáneo”, advierte el informe.

Además, en septiembre de 2025, Colombia realizó la mayor emisión de bonos en euros de su historia, con un nivel de demanda récord. La operación ayudó a reducir el costo de intereses y mitigar riesgos de refinanciación inmediatos previstos para 2026. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda ejecutó el mayor canje de deuda interna de la historia, por $43,4 billones (unos 11.186 millones de dólares ), en el marco de su estrategia de manejo de endeudamiento. En total, durante 2025 se han hecho más de $87 billones en canjes y recompras de TES, reduciendo el saldo nominal en circulación en unos $14 billones y generando, según el Gobierno, un ahorro fiscal de $1,7 billones (438 millones de dólares) en el pago de intereses. “Se trata del séptimo canje de deuda pública interna que realiza el Gobierno en lo que va del año”, confirmó el Ministerio en su cuenta oficial de X. Bajo ese panorama, Cruz calculó que por el “desgreño e irresponsabilidad fiscal del Gobierno, este ha llevado tasas de interés de deuda pública a máximos históricos. Hoy pagamos 12% por deuda a 10 años, cuando en la década pasada estuvimos entre 6%-8%”. Además, de todo el dinero que se recoge en impuestos, un tercio se va directamente al pago de intereses de la deuda.

Pagarés del Tesoro: el nuevo salvavidas del gasto público

Un reciente informe de La Lupa Fiscal del Banco de Bogotá advirtió que el Gobierno ha recurrido masivamente a los pagarés del Tesoro Nacional como mecanismo de liquidez, alcanzando un máximo histórico en agosto de 2025. El saldo de estos títulos pasó de $73,9 billones en diciembre de 2024 a $102,2 billones en agosto de 2025, un salto sin precedentes. En la práctica, el Ejecutivo ha desplazado parte de su deuda hacia plazos más cortos y de menor costo, buscando aliviar el pago inmediato de intereses. “Aunque esto da un respiro, el alivio es temporal. En 2026 el Gobierno deberá refinanciar cerca de $179 billones entre vencimientos de TES (Títulos de Tesorería), TCO (Coste Total de Propiedad) y pagarés”, advirtió el reporte. La medida fue posible gracias al Decreto 1551 de 2024, que permitió a la Tesorería Nacional usar temporalmente los excedentes de liquidez de fondos y cuentas estatales a cambio de pagarés a un año. El objetivo es ganar caja y posponer presiones de pago, aunque a costa de elevar el riesgo de refinanciación.

El Banco de Bogotá también reveló que el rezago presupuestal de 2024, de $62,5 billones, ya ha sido ejecutado en un 85%, mientras que la ejecución del gasto primario de 2025 alcanza el 58,7%, por encima del ritmo observado el año pasado (54,2%). La razón principal, explican, fue la suspensión temporal de la Regla Fiscal en junio de 2025, que permitió al Ministerio de Hacienda ampliar sus márgenes de endeudamiento y acelerar la ejecución de programas sociales y transferencias. Sin embargo, el déficit del Gobierno Nacional podría cerrar el año entre 7,8% y 8% del PIB, por encima del 7,1 % proyectado oficialmente. La diferencia se explica por menores ingresos tributarios, mayor gasto primario y un ahorro marginal en intereses por el efecto cambiario y las operaciones de manejo de deuda. Le puede interesar: JP Morgan advierte déficit fiscal récord en Colombia por alta deuda y gasto desbordado

Más deuda interna, menos espacio financiero