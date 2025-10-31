En 2025 ya se han alquilado más de 31 mil vehículos en el país, según Renting Colombia, ¿cómo funciona el negocio?

Renting Colombia, la compañía que nació en Medellín en octubre de 1997, cumple 28 años de operación gestionando movilidad para empresas, particulares y entidades públicas. Hoy maneja una flota de 35.000 vehículos, de los cuales 26.000 están conectados con sistemas de telemetría que permiten monitorear en tiempo real su uso, consumo y seguridad.
La compañía ha recorrido más de 72 millones de kilómetros con sus propios vehículos y mueve cada año 27 millones de toneladas de carga en todo el país, especialmente en Antioquia, donde se concentra el 30% de su flota.
Para Renting Colombia, del Grupo Cibest, el 2025 ha sido un año de consolidación. “Ha sido un año muy bueno, con números positivos y un acompañamiento a un sector que viene creciendo”, asegura Mauricio Serna Lozano, gerente general de la compañía, en diálogo con EL COLOMBIANO.
El mercado automotor colombiano, dice, ha crecido un 27% en ventas, una recuperación significativa después de varios años difíciles.
Renting, que también integra el negocio de renta bajo la marca Localiza, ha tenido un papel protagónico en ese repunte: el 4% de las matrículas de vehículos en Colombia este año corresponde a su operación.
Su enfoque ha estado en la renovación del parque automotor de carga, un sector vital para la economía nacional. “Colombia se mueve por carga, pero tenemos un parque envejecido. Nuestro propósito firme es renovarlo con tecnologías más limpias y eficientes”, enfatiza Serna.
Además, la compañía ha incrementado su apuesta por energías alternativas, no solo con eléctricos e híbridos, sino también con camiones que incorporan celdas de hidrógeno.