Colombia venció a Venezuela y se clasificó a la fase final de las Américas para el Mundial de baloncesto Catar 2027

La Selección Colombia de baloncesto venció 102-86 a Venezuela y se clasificó a la final de la zona de América en busca del cupo al Mundial de Catar 2027. Liderados por Braian Angola, Hansel Atencia y Romario Roque, los cafeteros lograron remontar el marcador que en los primeros sets estaba adverso y ganaron para quedar segundos en el Grupo C y de esta manera avanzar a la fase final del clasificatorio al Mundial. Atencia con 22 puntos, Angola con 21 y Roque con 20 iniciaron la remontada, que también contó con la buena actuación de Jaime Echenique con 16 puntos y Juan Diego Tello con 15.

Colombia perdió el primer set 21-25, y ganó los siguientes con parciales de 27-24, 32-20 y 22-17 para quedarse con la victoria 102-86 y de esta manera convertirse en uno de los doce equipos que avanzaron a la ventana final de las Américas. Es la segunda clasificación consecutiva a la siguiente fase por parte de los colombianos, ya que en los clasificatorios para la Copa del Mundo de 2023 culminaron en la sexta casilla del Grupo F con registro de 3 victorias y 9 derrotas. Los 12 equipos clasificados son Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay.