Comisión de Acusación está quieta por falta de recursos: “el mensaje es de completa impunidad”

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes lleva más de un mes sin poder repartir nuevos procesos entre sus integrantes por falta de recursos. Así lo denunció el representante del Centro Democrático Daniel Briceño, miembro de esa corporación.
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De acuerdo con el congresista, la situación afecta el trámite de miles de investigaciones que están en manos de esta comisión, encargada, entre otras funciones, de investigar a aforados como el presidente y expresidentes de la República, magistrados de las altas cortes y a la fiscal general de la Nación.
“Quiero comunicarle al país que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva más de un mes en completa parálisis por falta de recursos”, escribió Briceño en su cuenta de X.
El representante dijo que son 2.450 los procesos que no han podido ser repartidos entre los 17 miembros de la Comisión.