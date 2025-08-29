De eso tan bueno no dan tanto, una reflexión del chef Álvaro Molina

Por: Álvaro Molina
Recibí notas muy amables a raíz de lo que escribí sobre lo que significa tener un restaurante y varios que han estado tentados a emprender esta aventura me pidieron el favor de hacer una ampliación de lo que se debe tener en cuenta para lanzarse al ruedo. Pocos negocios tienen tantas variables para tener éxito o fracasar. Detrás de los que han abierto con cocina de altísimo nivel, diseño notable, organización impecable, hay mucho más trabajo de lo que uno se imagina. Si la gente supiera todo lo que hay que considerar, el esfuerzo y los costos, lo pensaría mejor.
La inversión más rentable será capacitándose en administración y conocimiento del mercado. La oferta es lo más fácil y de nada sirve una buena propuesta de platos sin mercadeo, manejo acertado de la operación, estricto control de costos e inventarios y gran dominio de la ingeniería culinaria. Para empezar, debe saber que es mejor invertir en un buen equipo de trabajo que en la decoración.
No se puede escatimar ni un centavo en capacitar la gente antes de abrir, lo que genera costos altísimos mientras aún no se vende. La cocina deberá estar completamente entrenada para lograr que las cosas salgan como se lo soñó. Más importante aún son los meseros, en una ciudad donde nadie volverá a donde lo atienden mal. Cada error va a generar la pérdida de clientes y su caída en la maraña de las redes donde van a acabar con su reputación y su inversión.
Este es un pequeño resumen de lo que debe considerar antes de tirarse al charco:
Recursos humanos: lo más importante. Empiece por diseñar el organigrama, la estructura operativa, asignación de puestos y brigadas de cocina, personal administrativo y de servicio, toma de reservas, aseo, seguridad y servicios varios. Siga con las convocatorias, entrevistas, selección y contratos. Planee los turnos de trabajo de acuerdo con el horario que estime de atención y revise la ley. Estime la ocupación, mejor calcular poco y que llegue mucha gente. Se necesita tiempo para posicionarse con el voz a voz.