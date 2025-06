Cómo entrenar a tu dragón deja de ser animación para ser realidad en una película

Cressida Cowell lanzó en 2003 su primer libro de ficción para niños llamado Cómo entrenar a tu dragón. Un año después le compraron los derechos para hacer una película.

Ella siguió escribiendo esta historia sin esperar mucho en el cine, cuando en 2008 se dio cuenta de que sí sería una realidad: “Dios mío, realmente creo que van a hacerlo”, dijo en ese momento y lo contó en esta charla con EL COLOMBIANO.

Hablamos con Cressida porque esta semana se estrena la versión de live-action (con actores reales) de Cómo entrenar a tu dragón y porque Universal+, como antesala a este estreno, incorporó a su catálogo para Latinoamérica las tres películas completas que integran este mundo de aventuras del cine de animación How to Train Your Dragon (2010), How to Train Your Dragon 2 (2014) y How to Train Your Dragon: The Hidden World (2019), que en Colombia se llamaron Cómo entrenar a tu dragón 1, 2 y 3.

Cressida Cowell nació en Londres en 1966. Este primer libro de su carrera nació gracias a su embarazo. “Acababa de tener un bebé. Eso fue hace 27 años, y hay un momento en que miras hacia el asiento trasero del carro y piensas: ‘Estoy saliendo del hospital con un bebé... pero no sé nada de bebés’. Podría haber sido perfectamente Cómo entrenar a tus padres (risas)”. En ese momento Cressida nos muestra, vía zoom, un álbum de fotos de su niñez, en el campo, en una isla frente a la costa Oeste de Escocia. “Mi padre era un fanático observador de aves, así que pasábamos todos nuestros veranos en una pequeña isla deshabitada, que es la isla de Berk, en los libros y las películas.

Era una isla a la que, históricamente, llegaron los vikingos; allí vivieron vikingos reales. Mi papá solía contarnos historias sobre los vikingos, quienes creían que los dragones eran reales. Así que acababa de tener un bebé, estaba mirando hacia atrás a mi infancia, y de ahí surgió la inspiración.