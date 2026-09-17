“Todo nos mantiene asustados”: Chocó tiembla una y otra vez, así viven sus habitantes los nuevos enjambres sísmicos

Después del terremoto del pasado 10 de agosto en el occidente colombiano, el miedo a que vuelva a temblar también se queda en la cabeza. Basta un ruido, un movimiento o una sensación para pensar que la tierra volvió a moverse. Si eso todavía ocurre en Antioquia, donde los sismos no se han repetido con la misma frecuencia, imagine cómo se vive en Chocó, donde los movimientos telúricos se han vuelto recurrentes y mantienen a las familias en alerta. Erick David Guevara Ortiz, habitante de Istmina, cuenta cómo estos movimientos han cambiado la tranquilidad de su familia y cómo viven el susto cada vez que la tierra vuelve a moverse.
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Los eventos sísmicos se han vuelto constantes e intensos en el departamento del Chocó, concentrándose de manera particular en municipios como Istmina, Sipí y Andagoya (cabecera municipal de Medio San Juan). Más allá de los boletines técnicos y los reportes oficiales, están las comunidades que afrontan cada remezón con profunda zozobra e incertidumbre.
Aunque las autoridades confirman que hasta el momento no se han registrado pérdidas humanas, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, advirtió que la repetición incesante de estos movimientos impacta gravemente la salud mental de la población, la cual aún no logra recuperarse del fuerte terremoto sufrido el pasado 10 de agosto. Este temor se refleja en los más de 2.000 reportes de ciudadanos que han manifestado sentir los sismos no solo en el Chocó, sino también en departamentos vecinos como Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y Tolima.
La frecuencia de los temblores en el departamento del Chocó ha dejado días de cadenas continuas de movimientos telúricos que mantienen en alerta a la población. Como ejemplo, al inicio de esta semana, el 14 de septiembre, la Red Sismológica Nacional registró un total de siete sismos durante la mañana en el municipio de Sipí con temblores de magnitud 3,7 y 3,2, e incrementó su intensidad en la tarde al concentrarse en Istmina, donde en un periodo menor a seis minutos ocurrieron tres sismos con magnitudes superiores a 4,0 (específicamente de 4,9, 4,1 y 4,4), seguidos más tarde por dos eventos adicionales de magnitud 4,9 y 4,5.
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Además, el 16 de septiembre, sumó alrededor de siete eventos sísmicos a lo largo del día. La madrugada comenzó con remezones de magnitud 4,5 en Istmina y 4,4 en el océano Pacífico. Durante la tarde, en un lapso de tan solo 20 minutos, tembló tres veces seguidas con epicentros en Medio San Juan (Andagoya) y Sipí, destacándose un sismo de magnitud 4,7. La secuencia continuó durante la tarde.