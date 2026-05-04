Lo que nadie vio del apoteósico show de Shakira en Brasil: salud de su padre habría sido motivo del retraso

La estrella del pop mundial nacida en Colombia, Shakira, rompió récords con su multitudinario show en las playas de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, en donde deleitó a su público durante dos horas con todos sus éxitos. Sin embargo, en medio del concierto, la barranquillera estaba viviendo un drama interno.
La artista colombiana no defraudó ante los casi tres millones que se colmaron en las playas brasileñas. En el marco de la gira Las Mujeres ya no Lloran Tour, cantó temas de su último álbum y de trabajos anteriores, además de compartir escenario con estrellas locales como los hermanos Caetano Veloso y Maria Bethania, y la estrella pop brasilera Anitta, con quien recientemente estrenó una colaboración.
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