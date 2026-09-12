Condenan a 9 años de cárcel a responsables de estafa masiva a 200 familias con proyecto de vivienda en Bello, Antioquia

La justicia condenó a 9 años y cinco meses de prisión a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio, por el delito de estafa agravada en modalidad masa, luego que la Fiscalía recaudara las pruebas suficientes para demostrar que la pareja se apropió de más de $500 millones bajo la promesa de la construcción de un conjunto residencial en Bello, Antioquia.
Al menos 200 familias cayeron en la estafa montada por Parra Rivera y Montoya Osorio, quienes anunciaron la edificación de un proyecto de 804 viviendas de interés social en el barrio Pachelly de Bello, sin contar con los permisos legales y apalancados en una firma constructora para transmitir la sensación de seguridad entre los potenciales compradores.