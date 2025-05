Congresistas de EE. UU. criticaron a Colombia tras ingreso a la Ruta de la Seda: “Trump no verá eso con buenos ojos”

“Los dólares de los contribuyentes norteamericanos NO DEBEN utilizarse de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio”, anunció el l Departamento de Estado.

“La imbecilidad de Gustavo Petro no tiene límites. ¡Qué pena nos da por nuestros hermanos colombianos que tienen a un drogadicto en la Presidencia vendiéndole el país a los chinos comunistas y ladrones!”, escribió en su cuenta de X.

Después, ante un pronunciamiento del presidente colombiano, el congresista le volvió a responder. “¿Qué droga consumió antes de escribir este patético mensaje? Has convertido a Colombia en el hazmerreír de la región”, cuestionó.

El mismo McCaul aseguró que el país estadounidense le da mucho dinero a Colombia, por lo que anticipó que esta noticia tendrá más consecuencias para el país. “Creo que en lo que respecta a recursos, nosotros destinados mucha plata para Colombia, pero si se van a unir a nuestros adversarios, no les vamos a dar más dinero de nuestros contribuyentes para ayudarlos”, advirtió en Noticias Caracol .

Así fue como lo retrató Michael McCaul, congresista republicano. “Ese es un paso terrible para Colombia, significa que están rompiendo su alianza con Estados Unidos. El presidente Trump no verá eso con buenos ojos”.

Para la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, las decisiones del mandatario colombiano son como “cachetadas” para EE. UU. “No sé cuántas veces el presidente Petro tiene que cachetear a nuestra región y nuestro hemisferio en la cara”, sostuvo.

Por último, el representante demócrata a la cámara Tim Kaine fue más blando con Petro, sin embargo, aseguró que con el tiempo Colombia se iba a dar cuenta de que tener de aliado a China no era la mejor “opción” o “camino” para tomar.

“Que lastima, pero es una realidad y necesitamos invertir, cooperar y comunicarnos más con naciones como Colombia y otros. No estamos pagando la atención suficiente en estos primeros 100 días de esta administración, pero Colombia y otras naciones van a entender que un acuerdo con China no es “one way” (un solo camino), que no vale la pena” (sic), detalló.

El departamento de Estado y el Congreso estadounidense coincidieron en que China siempre promete “miles de millones de dólares” en proyectos que “nunca terminan”, por lo que los países terminan endeudados.

También le puede interesar: “Adelantar nuestra posición era hacerle juego al Gobierno”: MIRA explica por qué voto ‘No’ a la consulta popular