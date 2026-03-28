Aplaudida por Petro en París 2024 y hoy abandonada por su Gobierno

Muchos deportistas colombianos se siguen preguntando dónde está la plata de este gobierno para apoyarlos. Ni Panamericanos, ni intercolegiados, ni premios a los medallistas olímpicos. Ese es el caso de la antioqueña Manuela Gómez, quien llevó por primera vez a Colombia a unos Juegos Olímpicos en la disciplina de canotaje, en París 2024.
La deportista usó sus redes sociales para hacer una denuncia y considera injusta la decisión del Ministerio del Deporte de excluirla del programa “Deportista Apoyado”, una iniciativa clave para el sostenimiento de atletas de alto rendimiento en el país.
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