Aplaudida por Petro en París 2024 y hoy abandonada por su Gobierno

Muchos deportistas colombianos se siguen preguntando dónde está la plata de este gobierno para apoyarlos. Ni Panamericanos, ni intercolegiados, ni premios a los medallistas olímpicos. Ese es el caso de la antioqueña Manuela Gómez, quien llevó por primera vez a Colombia a unos Juegos Olímpicos en la disciplina de canotaje, en París 2024. La deportista usó sus redes sociales para hacer una denuncia y considera injusta la decisión del Ministerio del Deporte de excluirla del programa “Deportista Apoyado”, una iniciativa clave para el sostenimiento de atletas de alto rendimiento en el país. Le recomendamos leer: Deportistas protestaron por recorte del presupuesto, pero el gobierno Petro sigue sin dar respuestas

Gómez expresó su tristeza y desconcierto ante la notificación recibida recientemente. “Colombia me aplaudió en París y hoy el Ministerio del Deporte me excluyó”, señaló la canoísta, evidenciando el contraste entre el reconocimiento público y el respaldo institucional. Según su testimonio, la decisión se basa en evaluaciones que, a su juicio, no reflejan la realidad competitiva de su disciplina. La deportista explicó que uno de los eventos considerados fue un campeonato panamericano en el que no participaron varios de los principales competidores del continente, debido a que coincidía con el Campeonato Mundial disputado en Italia, el evento más importante de la temporada. En ese contexto, Gómez aseguró que tuvo que competir en el certamen mundial con recursos propios, sin el respaldo económico necesario, y aun así logró ubicarse entre los tres mejores botes de América en el ranking general. “Imagina que te exigen resultados en algo para lo que nunca te dieron las herramientas”, cuestionó.

Otro de los puntos críticos de su denuncia radica en los criterios de evaluación. La deportista indicó que la resolución que definió dichas condiciones fue emitida el 28 de noviembre de 2025, pero su rendimiento fue evaluado con base en resultados obtenidos meses antes, cuando aún no tenía conocimiento de estas reglas.

El caso cobra mayor relevancia en medio del inicio del nuevo ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Gómez recordó que este proceso comenzó el año anterior en Perú, donde logró aportar dos medallas de oro para Colombia, y advirtió que la clasificación a las próximas justas dependerá del ranking internacional, lo que exige participación constante en competencias de alto nivel. Sin embargo, la falta de apoyo económico pone en riesgo ese objetivo. “Hoy no tenemos el presupuesto para participar”, afirmó, dejando en evidencia las dificultades estructurales que enfrentan muchos atletas colombianos. Lea aquí: Manuela Gómez clasificó en canotaje a los Juegos Olímpicos, por primera vez en esta disciplina para Colombia

La deportista también hizo una reflexión más amplia sobre el sistema deportivo: “¿Esto es apoyar el alto rendimiento? ¿Celebrar las medallas, pero no apoyar el proceso?”, cuestionó, en un mensaje que ha generado eco en redes sociales y en la comunidad deportiva. Pese al difícil momento, Gómez reiteró su determinación de continuar. En su mensaje, hizo un llamado directo a empresas, marcas y organizaciones para que se conviertan en aliados del deporte colombiano y respalden su proceso rumbo a la clasificación olímpica. “Muchos solo ven las medallas y no conocen la realidad que hay detrás”, concluyó, invitando además a difundir su caso para visibilizar las condiciones que enfrentan los deportistas en el país.

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