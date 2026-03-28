Papa León XIV denunció los “abismos entre pobres y ricos”, en su visita al ostentoso Mónaco

El papa León XIV denunció este sábado los “abismos entre pobres y ricos” en el primer discurso de su visita relámpago a Mónaco, un pequeño principado católico conocido sobre todo por su lujo.
El pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana llegó al principado mediterráneo poco después de las 09H00, tras un viaje en helicóptero desde Roma.
Fue recibido por el príncipe Alberto II y su esposa, Charlène, en el helipuerto de Mónaco, bajo un sol radiante, constató un periodista de AFPTV.
Posteriormente se dirigió al Palacio Principesco, donde, desde el balcón, pronunció un mensaje con un eco especial en este microestado conocido por sus casinos, sus multimillonarios y una rampante opulencia.